ترمب: إيران دولة فاشلة وميتة

خبرني - وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إيران بأنها دولة "فاشلة وميتة بلا جيش أو عملة أو قدرة على دفع رواتب جنودها"، تزامنا مع التصعيد العسكري والمناوشات المتبادلة.

تأتي هذه التصريحات في ظل قسوة غير مسبوقة يمارسها الرئيس ترمب ضد إيران على المستويين اللفظي والعسكري، وذلك بالتوازي مع الضربات العسكرية القاسية خلال الحرب الأخيرة والمواجهات والمناوشات المتكررة بين الجانبين.

وفي معرض حديثه، لم يكتف ترمب بانتقاد الأداء العسكري والاقتصادي لطهران، بل وصفها بأنها دولة فاشلة وميتة، وأكد أنها لا تملك بحرية أو قوات جوية أو عملة مستقرة، وأن قيادتها تعيش في حالة فوضى تامة تعجز معها عن تمثيل البلاد بشكل لائق، فضلا عن عجزها عن دفع رواتب جنودها أو شرطتها في وقت يصل فيه معدل التضخم إلى 300 بالمائة.

وأضاف ترمب أن الشيء الوحيد المتبقي لدى طهران هو نشر الأخبار المزيفة من الولايات المتحدة، واستعدادها الدائم لقتل متظاهريها، ولفت إلى سقوط أكثر من 100 ألف قتيل، وطالب بمحاسبة المسؤولين هناك بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية، ووصف تصريحاتهم بأنها مجرد هراء.

وتتزامن هذه الهجمة الكلامية الشرسة مع تصعيد ميداني خطير، حيث توعد ترامب بالرد القاسي على إيران بعد استهدافها للقوات الأمريكية.

وأفادت قناة "فوكس نيوز" أن الرئيس الأمريكي قال في حديثه مع المراسل تري يونغست إنهم سيوجهون ضربة قوية لإيران وأن الرد آت لا محالة. وجاء هذا التصعيد بعد أن أبلغت إيران في الليلة الماضية عن شن الولايات المتحدة ضربات على جزيرة لارك الإيرانية.

وفي المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن إيران أطلقت صواريخ باتجاه السفن الأمريكية في مضيق هرمز والقواعد الأمريكية في الشرق الأوسط وذلك إثر الهجوم.