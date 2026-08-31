العثور على جثة داخل مركبة جنوب إربد.. وآثار رصاص تستنفر الأجهزة الأمنية

خبرني – خاص

ضربت الأجهزة الأمنية طوقًا أمنيًا في منطقة جنوب مدينة إربد، عقب العثور على جثة داخل مركبة، وقد ظهرت عليها آثار إصابة بالرصاص.

وبحسب المعلومات الأولية، حضرت الأجهزة الأمنية إلى الموقع فور تلقي البلاغ، وبدأت إجراءات التحقيق وجمع الأدلة للوقوف على ملابسات الحادثة وتحديد أسباب الوفاة.

وجرى التعامل مع الموقع وفق الإجراءات الأمنية المتبعة، فيما يُنتظر استكمال التحقيقات والإجراءات الطبية الشرعية للكشف عن تفاصيل الحادثة.

ولم تتضح حتى الآن هوية المتوفى أو ملابسات إطلاق النار، بانتظار ما ستكشفه التحقيقات الرسمية.