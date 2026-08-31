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بن غفير من الأقصى: "يجب أن نقيم الهيكل..يجب ان نتطهر"

  • 31 أغسطس 2026
  • 18:48
بن غفير من الأقصى يجب أن نقيم الهيكليجب ان نتطهر

خبرني - اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وخلال الاقتحام، أدلى بن غفير بتصريحات استفزازية دعا فيها صراحةً إلى إقامة ما يسمى «الهيكل»، قائلًا: «من المؤثر جدًا أن أصل إلى هنا اليوم، نحتاج إلى طقوس التطهر، ونحتاج إلى الهيكل، نحتاج إلى الهيكل».

ويأتي الاقتحام ضمن تصعيد إسرائيلي متواصل يستهدف المسجد الأقصى، ومساعي جماعات الهيكل واليمين المتطرف لفرض وقائع جديدة في باحاته وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه.

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