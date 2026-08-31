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بوتين: روسيا تسير بالفعل على طريق إنهاء النزاع الأوكراني

  • 31 أغسطس 2026
  • 18:41
بوتين روسيا تسير بالفعل على طريق إنهاء النزاع الأوكراني

خبرني - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا تتجه بالفعل نحو إنهاء النزاع الأوكراني، مشددا على أن موسكو تسير على هذا الطريق.

جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في بيشكيك.

وقال بوتين، ردا على كلمة مودي التي دعا فيها إلى حل جميع المشاكل بالوسائل السلمية والتحرك نحو إنهاء العمليات القتالية: "شكرا جزيلا، رئيس الوزراء المحترم. نحن نسير على هذا الطريق بالفعل".

وجاء هذا اللقاء في وقت تواصل فيه القوات الروسية تقدمها في دونباس، بينما تشن أوكرانيا هجمات بطائرات مسيرة على العمق الروسي، وتتصاعد الهجمات المتبادلة على البنية التحتية للطاقة.

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