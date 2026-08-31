الاتحاد الآسيوي يبرز مكانة الفيصلي في الكرة الأردنية

خبرني - أبرز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المكانة التاريخية للنادي الفيصلي، باعتباره أحد أكثر الأندية نجاحاً في تاريخ كرة القدم الأردنية، مشيرا إلى سعيه لتوظيف خبرته الكبيرة للمنافسة بقوة في بطولة دوري أبطال آسيا الثاني 2026-2027.

جاء ذلك في تقرير نشره الموقع الإلكتروني للاتحاد الآسيوي، بعنوان "أندية دوري أبطال آسيا الثاني: الفيصلي (الأردن)"، ضمن سلسلة تقارير تسلط الضوء على الأندية المشاركة في البطولة عن منطقة غرب آسيا، وتستعرض تاريخها وأبرز إنجازاتها وطموحاتها القارية.

وقال الاتحاد الآسيوي إن الفيصلي يعود إلى الساحة القارية من جديد، بعدما ضمن التأهل مباشرة إلى دور المجموعات بصفته وصيفاً للدوري الأردني للمحترفين في الموسم الماضي، متطلعاً إلى استعادة أمجاده الآسيوية.

واستعرض التقرير مسيرة الفيصلي، الذي تأسس عام 1932، وسجله الحافل بالإنجازات المحلية، حيث أحرز لقب الدوري الأردني 35 مرة، وكأس الأردن 21 مرة، وكأس الكؤوس الأردنية 17 مرة، ودرع الاتحاد الأردني 10 مرات، إلى جانب ألقاب محلية أخرى.

وعلى الصعيد القاري، توقف التقرير عند تتويج الفيصلي بلقب كأس الاتحاد الآسيوي عامي 2005 و2006، ليصبح أول نادٍ أردني يحرز اللقب الآسيوي مرتين، في إنجاز يعكس الحضور اللافت للنادي على الساحة القارية.

وأشار الاتحاد الآسيوي إلى أن الفيصلي سيخوض منافسات دور المجموعات ضمن المجموعة الثالثة، إلى جانب التعاون السعودي، والريان القطري، والنهضة العماني، في مشوار يتطلع خلاله النادي الأردني إلى الاستفادة من خبرته القارية والمنافسة على التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

ويعكس التقرير الآسيوي المكانة التي يحتلها الفيصلي في كرة القدم الأردنية، في ظل تاريخه الممتد منذ عام 1932، وسجله المميز من الألقاب المحلية والإنجازات القارية، والتي جعلته أحد أبرز الأندية الأردنية حضورا على المستويين المحلي والآسيوي.

ونشر الاتحاد الآسيوي التقرير، ضمن سلسلة مخصصة للأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا الثاني للموسم 2026-2027 عن منطقة الغرب.