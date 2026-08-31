العمل: يمنع عودة العامل المخالف إلى الأردن إلا بعد 5 سنوات من قرار تسفيره

خبرني - أكد الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود، الاثنين، أن أي عامل غير أردني مخالف يضبط بعد 30 أيلول سيتم تسفيره، وسيمنع من العودة إلى الأردن إلا بعد 5 سنوات من قرار التسفير.

ودعا الزيود، خلال تصريحات لقناة "المملكة"، إلى الإسراع في تصويب أوضاع العمال غير الأردنيين المخالفين قبل انتهاء المهلة المحددة في 30 أيلول 2026، محذرا من وضع إشارة تسفير إلكترونية بحق المخالفين اعتبارا من اليوم التالي.

وأوضح أن صاحب العمل الذي يشغل عمالة غير أردنية مخالفة قد يتعرض لغرامة لا تقل عن 800 دينار عن كل عامل، مؤكدا أن الهدف من هذه الإجراءات تنظيم سوق العمل.