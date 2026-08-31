كايلي جينر في مواجهة ابنتها ستورمي.. أسرار عائلية تُكشف في مقابلة مرحة

خبرني - تحولت أحدث مقابلة لـنجمة تلفزيون الواقع ورائدة الأعمال الأمريكية كايلي جينر إلى أجواء عائلية مليئة بالمرح، بعدما ظهرت برفقة طفليها ستورمي وآير في فيديو جديد نشرته عبر قناتها على «يوتيوب».

وتولت ستورمي مهمة إدارة المقابلة، حيث وجهت مجموعة من الأسئلة إلى والدتها، بينما خطف شقيقها الأصغر آير الأنظار بتصرفاته العفوية وتثاؤبه المتكرر، ما جعل اللقاء يبدو أقرب إلى جلسة عائلية مرحة منه إلى مقابلة تقليدية.

ونشرت كايلي جينر الفيديو يوم الأحد 30 أغسطس/آب، وظهرت خلاله إلى جانب ابنتها ستورمي، البالغة من العمر 8 أعوام، وابنها آير، البالغ 4 أعوام.

وفي بداية الفيديو، ظهر آير وهو يحمل لوح التصوير، قبل أن يقدم نفسه للمشاهدين بحماس قائلًا: "مرحبًا، أنا آير، أهلًا بكم في فيلمي".

بعدها قدمت ستورمي نفسها وشقيقها، وأوضحت أنها ستطرح على والدتها عددًا من الأسئلة التي أعدتها بنفسها. وأشارت كايلي إلى أن ابنتها هي التي جهزت أسئلة المقابلة، بينما مازحت ستورمي والدتها قائلة إن التحضير لهذا اللقاء احتاج إلى الكثير من العمل، في الوقت الذي كانت تستخدم فيه بطاقات الأسئلة الوردية لتهوية نفسها.

وبدأت ستورمي بأسئلة خفيفة، فسألت والدتها عن الرمز التعبيري الذي تستخدمه بكثرة، وكذلك عن الطعام الذي يمكنها تناوله يوميًا. وفي المقابل، بدا آير أقل اهتمامًا بما يجري، إذ واصل التثاؤب أثناء حديث والدته.

وعندما لاحظت كايلي ذلك، سألته عما إذا كان يشعر بالملل، ليجيبها بابتسامة بأنه كان يتثاءب طوال الطريق إلى المقابلة، في موقف عفوي أضاف المزيد من الطرافة إلى الفيديو.

ستورمي تدخل في مشادة طريفة مع والدتها

استمرت الأجواء الكوميدية بين كايلي وابنتها خلال بقية الحوار، خصوصًا عندما قررت كايلي أن تقلب الأدوار وتسأل ستورمي عن الطعام الذي يمكنها تناوله كل يوم.

لكن ستورمي ردت على والدتها بطريقة ساخرة، موضحة أن هذه الأسئلة تخص كايلي وليست ضمن الأسئلة التي أعدتها هي، وقالت لها: "يا فتاة، هذه أسئلتك وليست أسئلتي".

وتطرقت المقابلة أيضًا إلى كريس جينر، والدة كايلي، والتي يناديها أحفادها باسم "لوفاي". وسألت ستورمي والدتها عن أكثر الأشياء التي تحبها في جدتها، لتشارك كايلي بعض التفاصيل عن علاقتها بوالدتها.

كما أرادت ستورمي معرفة النصيحة التي كانت كايلي ستقدمها لنفسها لو عادت إلى عمر العاشرة. وأجابت نجمة تلفزيون الواقع بأنها كانت ستنصح نفسها بأن تظل كما هي، وأن تتمسك بشخصيتها الحقيقية ولا تحاول تغيير نفسها.

وأضافت كايلي أن المفارقة أنها ستصبح في أحد الأيام أمًا لطفلة تقترب من سن العاشرة، في إشارة إلى ابنتها ستورمي.

ولم تتوقف أسئلة ستورمي عند هذا الحد، حيث سألت والدتها عن المرات التي سبق أن عاقبتها فيها كريس جينر بمنعها من شيء ما. وعندما طلبت معرفة سبب تلك العقوبات، فضلت كايلي عدم الكشف عن التفاصيل، وأخبرتها بأنها ستتحدث معها عن الأمر عندما تكبر قليلًا.

كايلي جينر تكشف أفراد عائلتها المفضلين

كشفت كايلي خلال المقابلة عن مجموعة من التفاصيل المتعلقة بأفراد عائلتها، بعدما طلبت منها ستورمي تحديد بعض أفراد الأسرة وفقًا لصفات مختلفة.

وقالت كايلي إن شقيقها روب كارداشيان هو أكثر أفراد العائلة طرافة، بينما أشارت بشكل ساخر إلى أن شقيقتها كيم كارداشيان، التي تطلق عليها ستورمي اسم "كيكي"، ليست الأفضل عندما يتعلق الأمر بالرقص.

وحاولت ستورمي أيضًا الحصول من والدتها على إجابة واضحة بشأن شقيقتها المفضلة. وفي البداية، رفضت كايلي اختيار واحدة من شقيقاتها، لكنها اضطرت في النهاية إلى الإجابة، واختارت كيندال جينر باعتبارها "فائزة اليوم".

وخلال حديثها عن حياتها المهنية، كشفت كايلي أن أول وظيفة حصلت عليها كانت العمل كأمينة صندوق في متجر ملابس الأطفال التابع لوالدتها كريس جينر.

كايلي تشيد بطفليها وتتحدث عن قرارها بشأن الأمومة

تحدثت كايلي كذلك عن صفات طفليها، حيث أشادت بابنتها ستورمي، مؤكدة أنها تتمتع بشخصية لطيفة وتستطيع تكوين صداقات بسهولة.

أما آير، فوصفته كايلي بأنه طفل يتمتع بروح مرحة وشخصية خفيفة الظل، وهو ما بدا واضحًا خلال المقابلة من خلال تعليقاته وتصرفاته العفوية.

واختتمت كايلي اللقاء بلحظة عائلية مؤثرة، بعدما احتضنت ابنتها وقبلتها، مؤكدة أن ستورمي لا تمثل لها دور الابنة فقط، بل تعتبرها أيضًا "أفضل صديقة لها".