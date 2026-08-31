على مدار يومين .. الأردن يستضيف مهرجان التكنولوجيا المالية بمشاركة دولية

خبرني - يستضيف الأردن النسخة الثانية من مهرجان الأردن للتكنولوجيا المالية 2026 (Jordan FinTech Festival)، في الثالث والعشرين، والرابع والعشرين من أيلول المقبل في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، تحت شعار "Where Regulation Meets Innovation"، بمشاركة نخبة من المؤسسات المالية والجهات التنظيمية وشركات التكنولوجيا المالية والمستثمرين والخبراء من الأردن والمنطقة والعالم.

وأكد محافظ البنك المركزي عادل الشركس، أن مهرجان الأردن للتكنولوجيا المالية يمثل منصة استراتيجية وطنية تعكس التحولات التي يشهدها القطاع المالي، ورؤية المملكة لبناء منظومة مالية رقمية متكاملة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الأردن إقليميا ودوليا.

وأشار إلى أن البنك المركزي يواصل تطوير سياسات تنظيمية داعمة للابتكار، بالتوازي مع ضمان حماية المستهلك، بما يسهم في توفير بيئة مناسبة لنمو التكنولوجيا المالية وتطوير حلول مالية رقمية مبتكرة.

كما أشار إلى أن المهرجان يهدف كذلك إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية والشركات الناشئة والجهات التنظيمية، وربط الابتكار المالي بالاحتياجات الفعلية للأسواق، بما يتيح للشركات الناشئة فرصا أكبر للوصول إلى المستثمرين والأسواق والشركاء المحتملين.

ويأتي تنظيم المهرجان، الذي ينظمه البنك المركزي الأردني، بالشراكة مع جمعية البنوك في الأردن، وبالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز منظومة التكنولوجيا المالية في المملكة، ودعم التحول الرقمي والشمول المالي، وترسيخ موقع الأردن كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية والابتكار.

ويجمع المهرجان، على مدار يومين، صناع القرار وقادة البنوك والمؤسسات المالية والجهات التنظيمية والشركات الناشئة والمستثمرين وشركات التكنولوجيا، بهدف تبادل الخبرات ومناقشة التطورات المتسارعة في قطاع الخدمات المالية واستكشاف فرص التعاون والاستثمار والشراكات.

ويركز برنامج المهرجان على عدد من الملفات الرئيسية التي تشكل مستقبل القطاع المالي، من بينها المدفوعات الرقمية والتحول الرقمي في القطاعين المصرفي والمالي، والخدمات المالية المفتوحة (Open Finance)، والأصول الرقمية وتقنيات البلوكتشين، والتمويل المدمج، والخدمات المصرفية كمنصة، إلى جانب ريادة الأعمال والاستثمار وتطوير منظومة الشركات الناشئة.

كما يتناول المهرجان موضوعات مرتبطة بالتمويل المستدام والحوكمة البيئية، وتطوير تجربة المستخدم في منصات التكنولوجيا المالية، إضافة إلى التطورات المتعلقة بالأصول الافتراضية وترميز الأصول.

ويتضمن برنامج الفعالية جلسات حوارية وورش عمل متخصصة بمشاركة خبراء محليين ودوليين، ومعرضا يستعرض أحدث الحلول والمنتجات في مجال التكنولوجيا المالية، إلى جانب جلسات عروض تقديمية للشركات الناشئة (Pitch Sessions)، وفعاليات للتشبيك تجمع المبتكرين بالمستثمرين وقادة القطاع.

كما يتضمن المهرجان هاكاثون التكنولوجيا المالية (FinTech Hackathon)، الذي يوفر مساحة للمبتكرين والمواهب الشابة لتطوير حلول رقمية مبتكرة للتحديات التي تواجه القطاع المالي، إلى جانب فرص لعرض المشاريع أمام خبراء ومستثمرين ومؤسسات مالية.

ويعكس اختيار الأردن لاستضافة هذا الحدث توجه المملكة نحو بناء بيئة متكاملة للتكنولوجيا المالية تستند إلى الكفاءات البشرية والبنية التحتية الرقمية والإطار التنظيمي، بما يتيح للشركات تطوير حلولها واختبارها وتوسيع نطاقها نحو الأسواق الإقليمية والدولية.

ويتيح المهرجان للمهتمين والخبراء والمستثمرين وممثلي المؤسسات المالية والشركات الناشئة التسجيل والحضور مجانا، فيما يمكن الاطلاع على البرنامج والتسجيل عبر الموقع الرسمي للمهرجان.