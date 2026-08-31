الأشغال تنجز حماية جسر زرقاء ماعين في البحر الميت وتستكمل أعمال أخرى

خبرني - أنجزت وزارة الأشغال العامة والإسكان أعمال حماية جسر زرقاء ماعين على طريق البحر الميت، فيما تتواصل أعمال معالجة وتعزيز حماية جسري الموجب ووادي الشقيق، ضمن مشاريع للحد من أضرار السيول ورفع جاهزية الطريق خلال الظروف الجوية القاسية.

وبلغت نسبة الإنجاز في جسر زرقاء ماعين (الجسر رقم 4) نحو 100%، بعد الانتهاء من تركيب الحاويات المعدنية بطولي 12 و6 أمتار، وأعمال الطمم والقطع المطلوبة، إضافة إلى تنفيذ أعمال الخرسانة المسلحة للميول والجدران في مخرج الجسر.

وفي جسر الموجب (الجسر رقم 7)، نفذت الوزارة أعمالا استباقية قبل دخول المنخفضات الجوية الأخيرة، شملت تنظيف أحواض التهدئة بالكامل، فيما بلغت نسبة الإنجاز في أعمال الدبش والخرسانة في مخرج الجسر نحو 95%، ضمن أعمال تهدف إلى تعزيز حماية الجسر ورفع قدرته على مواجهة تدفقات مياه السيول.

وفي جسر وادي الشقيق (الجسر رقم 8)، أنجزت الوزارة أعمال تنظيف مجرى الوادي وتحويل مساره وإزالة الطمم أسفل الجسر بالكامل، إلى جانب تنفيذ أعمال الجابيون ومعالجة البلاطات الخرسانية لمجرى ومخرج الجسر.

ويجري حاليا تنفيذ أعمال الخرسانة المسلحة للميول في مخرج جسر وادي الشقيق، حيث بلغت نسبة الإنجاز نحو 70%.

وقال وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن إن هذه المشاريع تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لرفع كفاءة شبكة الطرق والمنشآت التابعة لها في المناطق الأكثر تأثرا بالسيول، وتحسين مستوى السلامة المرورية وضمان استمرارية الحركة على طريق البحر الميت وطريق وادي عربة، لا سيما خلال فصل الشتاء.

وأضاف أن المشاريع تسهم في تعزيز حركة النقل ودعم النشاط السياحي والاقتصادي في مناطق الأغوار الجنوبية.

وفي سياق متصل، وجه أبو السمن بتنفيذ ساحة اصطفاف مخصصة للمركبات في منطقة "المياه الساخنة" على طريق الغور الأردني، بهدف تنظيم حركة المرور وخدمة زوار المنطقة.

وتهدف الساحة إلى الحد من الاصطفاف العشوائي للمركبات على الطريق الرئيسي، الذي كان يتسبب في إعاقة حركة السير ويشكل خطرا على سلامة مستخدمي الطريق، بما يسهم في تحسين انسيابية المرور وتوفير بيئة أكثر أمنا وراحة للزوار.