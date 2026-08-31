مصرع أسرة مصرية داخل سيارة.. والسبب التكييف

خبرني - ينجم عن تسرب غاز الفريون من أجهزة التكييف أو الثلاجات مخاطر صحية وبيئية متعددة، أبرزها الاختناق، والتسمم الكيميائي، وحروق الجلد الباردة، وتزداد خطورة هذا التسرب عند تراكمه في فضاء مغلق أو سيئ التهوية، حيث يقلل نسبة الأكسجين أو يصل إلى حد الاشتعال، مهدداً بالانفجار.

وتتكرر حوادث الاختناق داخل السيارات بين الحين والآخر، كاشفة عن مخاطر يغفل عنها كثيرون عند البقاء داخل مركبة مغلقة لفترات ممتدة.

وفي أحدث هذه الوقائع، شهدت منطقة مصر القديمة في القاهرة حادثاً مأساوياً، إثر العثور على عائلة تضم ثلاثة أفراد (أب وأم وابنة) فارقوا الحياة داخل سيارة متوقفة أسفل الطريق الدائري على الكورنيش.

ويرجح الفحص المبدئي والتحريات الأولية، أن يكون تسرب غاز الفريون من مكيف السيارة تسبب في اختناق أفراد العائلة، في حين تواصل الأجهزة المختصة فحص المركبة والتحقيق في ملابسات الحادثة لتحديد السبب الدقيق للوفاة.

ويطرح الحادث تساؤلات حول إمكانية تحول تسرب غاز الفريون داخل مركبة مغلقة إلى خطر مميت، وتأثير استنشاق تركيزات مرتفعة من غازات التبريد في جسم الإنسان.