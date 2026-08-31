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مصر.. الحكم بالمؤبد على قاتل البلوغر أمير أسمع

  • 31 أغسطس 2026
  • 17:56
مصر الحكم بالمؤبد على قاتل البلوغر أمير أسمع
البلوغر الراحل أمير اسمع

خبرني - حكمت محكمة جنايات القاهرة اليوم 31 أغسطس 2026 بالسجن المؤبد على المتهم بقتل البلوغر أمير أسمع.

وكان المتهم قد اعترف بارتكاب الواقعة أمام جهات التحقيق، حيث طعن المجني عليه بسلاح أبيض، مشيرا إلى أنه اقترض مبلغ مالي من صديقه أمير وبعد فترة طالبه المجني عليه أكثر من مرة برد المبلغ، فحدثت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة، قائلا: "مكنتش اقصد اقتله كنت بهدده بس" حيث انحرفت السكين واستقرت بجسد المجني عليه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يشكو من اعتداء تعرض له صديقه، أدى إلى وفاته في منطقة مصر الجديدة بالقاهرة.

وبإجراء التحريات، تبين أن الحادث وقع حيث استقبلت إحدى المستشفيات جثة طالب يقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، مصابا بطعنتين نافذتين.

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