إدانات عربية واسعة للاعتداءات الإيرانية على الأردن

خبرني - توالت ردود الفعل الرافضة لتجدد الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الأردن والإمارات الاثنين، وسط إدانات عربية اعتبرت الهجمات انتهاكا لسيادة الدولتين وتهديدا لأمنهما واستقرارهما، وحذرت من مخاطر اتساع نطاق المواجهة في المنطقة.

جامعة الدول العربية

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي بأشد العبارات تجدد الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الأردن والإمارات، مؤكدا رفضه القاطع لهذه الأعمال التي تمثل انتهاكا سافرا لسيادة الدولتين وسلامة أراضيهما، وخرقا واضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وشدد فهمي على أن المساس بأمن أي دولة عربية أو استهداف أراضيها تحت أي ذريعة أمر مرفوض جملة وتفصيلا.

وأعرب عن تضامن جامعة الدول العربية الكامل مع الأردن والإمارات، ودعمها في كل ما تتخذانه من إجراءات لحماية أمنهما وسيادتهما وسلامة أراضيهما، مؤكدا أن أمن البلدين جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي.

الإمارات

وأدانت الإمارات بأشد العبارات الهجمات الإيرانية التي استهدفت الأردن بالصواريخ.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن الهجوم يمثل انتهاكا صارخا لسيادة الأردن وتهديدا لأمنه واستقراره.

قطر

أدانت قطر بأشد العبارات تجدد الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الأردن بالصواريخ والإمارات بطائرة مسيّرة، معتبرة أنها تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدولتين وسلامة أراضيهما، وخرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.

مصر

وأدانت مصر تجدد الهجمات الإيرانية التي طالت الأردن والإمارات، معربة عن بالغ قلقها إزاء استمرارها وما تمثله من تهديد مباشر لأمن وسلامة الدولتين وشعبيهما.

وحذرت القاهرة من مخاطر اتساع نطاق المواجهة وتقويض فرص استعادة الاستقرار في المنطقة.

الكويت

وأدانت وزارة الخارجية الكويتية بشدة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الأردن فجر الاثنين بعدد من الصواريخ، معتبرة أنها تمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة وسلامة أراضيها، وتهديدا لأمن المنطقة واستقرارها.