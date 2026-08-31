رسميًا.. الهلال يعلن رحيل كريم بنزيما

خبرني - أعلن نادي الهلال عن رحيل المهاجم الفرنسي المخضرم، كريم بنزيما، بعد فسخ عقده بالتراضي بين الطرفين عقب الفترة التي مثّل خلالها الزعيم.

وكان من المفترض أن ينتهي عقد كريم بنزيما مع الهلال بحلول صيف 2027 المقبل، حيث وقع على عقد مدته موسم ونصف مع الزعيم في الميركاتو الشتوي الماضي.

وأكدت شركة نادي الهلال التوصل إلى اتفاق نهائي يقضي بإنهاء العلاقة التعاقدية بصورة ودية، لتنتهي بذلك تجربة النجم الفرنسي مع الفريق الأول لكرة القدم بعد مسيرة شهدت الكثير من التفاعلات الميدانية والإعلامية.

الهلال يوجه الشكر والتقدير لكريم بنزيما

ثمنت شركة نادي الهلال ما قدمه كريم بنزيما خلال مسيرته مع الفريق، مشيدة بالاحترافية العالية والالتزام والانضباط والروح القيادية التي أظهرها النجم الفرنسي طوال فترة تواجده داخل أروقة النادي.

وأعربت الإدارة الهلالية عن خالص شكرها وتقديرها للمهاجم الفرنسي لقاء إسهاماته الفنية والقيادية داخل الملعب وخارجه خلال الفترة التي قضاها مرتديًا قميص الهلال، متمنية للاعب التوفيق والنجاح في المحطة المقبلة من مسيرته الكروية.

تأتي هذه الخطوة في إطار التغيرات والتعديلات التي تجريها إدارة النادي على قائمة الفريق الأول، لإعادة ترتيب الخيارات الهجومية والتنظيمية للتشكيلة قبل الاستحقاقات الرسمية القادمة.