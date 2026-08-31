(راجع لمصر).. أول تعليق من زياد حجاج لاعب المصارعة بعد هروبه في سلوفاكيا

خبرني - تحدث زياد حجاج لاعب منتخب مصر للمصارعة الحرة للشباب عن تفاصيل أزمته الأخيرة التي أثارت جدلا واسعا في أول ظهور علني له منذ مغادرته بعثة المنتخب في سلوفاكيا.

وقال زياد حجاج عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أنا اللاعب الدولي زياد حجاج أبو جبل لاعب منتخب مصر للمصارعة الحرة".

وأضاف: "أنا عايز أقول لأبويا وأمي ما تزعلوا مني أنا عملت كده عشان أبقى في نظر نفسي راجل مش هرجع مصر بلدي الحبيبة إلا وأنا مشرفها".

وتابع زياد: "سامحوني أنا تعبت كتير وتعبت أبويا قوي معايا أنا كلفته كتير وهو معاه سبع إخوات غيري، وما كنش ينفع غير إني أرجع مصر ومعايا الميدالية وإن شاء الله هيحصل حبيت أطمنكم عليا إن شاء الله راجع لمصر وأنا بطل ومشرفها بالله عليك يا حاج تسامحني وتدعيلي".

وواصل: "أنا كل اللي بأخذه في الشهر 700 جنيه وأنا لاعب دولي فيعملوا إيه ولا إيه؟ ولكن أنا المسؤول عن القرار ده بعد الضغوط دي كلها ما كنش ينفع أرجع تاني".

واختتم تصريحاته: "أنا تولدت مصارع وعيش مصارع رفعت علم مصر وسيفضل مرفوع إن شاء الله".

وشارك زياد في منافسات وزن 61 كجم للمصارعة الحرة وخاض منافسات البطولة رغم إصابته في الضلع الأيمن وتمسك بالمشاركة على أمل تحقيق حلمه في الحصول على ميدالية ورفع علم مصر ورغم ذلك انتهى مشواره بالخسارة أمام لاعب المكسيك بنتيجة 12-2 في دور الـ16.