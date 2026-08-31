الاردن.. الحكومة تقرر تثبيت أسعار المحروقات لشهر أيلول

* الحكومة تقرر تثبيت أسعار المحروقات لشهر أيلول بالرَّغم من ارتفاع الأسعار العالميَّة عن الشَّهر الماضي.



* الفروقات السعرية التراكمية بلغت نحو (224) مليون دينار تحمَّلتها الخزينة نتيجة التدرُّج وعدم عكس الأسعار الفعليَّة على التَّسعيرة الشهريَّة



* شهدت الأسواق العالمية خلال شهر آب ارتفاعاً في أسعار النفط الخام والمشتقات النفطية مقارنة بشهر تموز، لا سيما مادتي الديزل والكاز، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة.



* يعتمد التسعير المحلي للمشتقات النفطية على المتوسط الشهري للأسعار العالمية خلال الثلاثين يوماً التي تسبق يوم التسعير.



* وبتوجيه من الحكومة، قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تثبيت أسعار المشتقات النفطية الرئيسية لشهر أيلول عند مستوياتها المعتمدة في شهر آب.



* وبموجب القرار، تم تثبيت سعر البنزين أوكتان 90 عند 1000 فلس/لتر، والبنزين أوكتان 95 عند 1310 فلس/لتر، والديزل عند 850 فلس/لتر، والكاز عند 550 فلس/لتر.



* كما قررت اللجنة تثبيت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند 7 دنانير.

* الاستمرار في دعم الغاز البترولي المسال المخصص للقطاع الصناعي بقيمة تصل إلى (1.6) مليون دينارلشهر آب.



* تحمّلت الحكومة خلال الأشهر الماضية، منذ بداية الأزمة، جزءاً كبيراً من ارتفاع كلف المشتقات النفطية عالمياً، ولم تعكس كامل هذه الارتفاعات على الأسعار المحلية، بهدف الحد من أثرها على المواطنين والقطاعات الاقتصادية.



* بلغ إجمالي الدعم وفروقات الأسعار التي تحمّلتها الحكومة منذ بداية الأزمة وحتى نهاية شهر آب نحو (224) مليون دينار.



* يعكس قرار تثبيت الأسعار لشهر أيلول حرص الحكومة على الحد من التقلبات في أسعار المحروقات محلياً، وتوفير قدر أكبر من الاستقرار للمواطنين والقطاعات الاقتصادية.



* تواصل الحكومة تقييم المتغيرات في أسواق الطاقة العالمية وانعكاساتها على الكلف المحلية بصورة شهرية، في ضوء تطورات الأسعار والظروف الجيوسياسية المؤثرة عليها.

خبرني - عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية اجتماعها الدوري، اليوم الاثنين، للإعلان عن أسعار المحروقات المعمول بها اعتباراً من الأول من شهر أيلول المقبل.

و راجعت اللجنة أسعار المشتقات النفطية خلال شهر آب ومقارنتها مع مثيلاتها لشهر تموز الماضي، والتي أظهرت ارتفاعاً ملحوظاً في متوسط الأسعار الشهرية، خاصة لمادتي الديزل والكاز، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها على الأسواق العالمية.

وبالرغم من ارتفاع الأسعار العالمية عن الشهر الماضي، وبتوجيه من الحكومة، قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تثبيت أسعار المشتقات النفطية الرئيسية لشهر أيلول عند المستويات نفسها المعتمدة في تسعيرة شهر آب، وعلى النحو التالي:

* بنزين أوكتان 90: 1000 فلس/لتر

* بنزين أوكتان 95: 1310 فلس/لتر

* الديزل: 850 فلس/لتر

* الكاز: 550 فلس/لتر

كما تم تثبيت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند 7 دنانير، مع الاستمرار في دعم الغاز البترولي المسال المخصص للقطاع الصناعي بقيمة دعم تصل إلى (1.6) مليون دينار لشهر أيلول.

وأكّدت اللجنة أن التسعير المحلي للمشتقات النفطية يعتمد على المتوسط الشهري للأسعار العالمية خلال الثلاثين يوماً التي تسبق يوم التسعير، غير أن الحكومة، وفي إطار سياسة التدرج التي تنتهجها منذ بداية الأزمة، تواصل تحمّل جزء كبير من ارتفاع كلف المشتقات النفطية عالمياً، وعدم عكس كامل هذه الارتفاعات على الأسعار المحلية، بهدف الحد من أثرها على المواطنين والقطاعات الاقتصادية.

وبيّنت اللجنة أن الفروقات السعرية التراكمية التي تحمّلتها الخزينة نتيجة التدرج وعدم عكس الأسعار الفعلية على التسعيرة الشهرية، منذ بداية الأزمة وحتى نهاية شهر آب، بلغت نحو (224) مليون دينار، شاملةً دعم أسطوانات الغاز المنزلي.

وأشارت اللجنة إلى أن قرار تثبيت الأسعار لشهر أيلول يعكس حرص الحكومة على الحد من التقلبات في أسعار المحروقات محلياً، وتوفير قدر أكبر من الاستقرار للمواطنين والقطاعات الاقتصادية، في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق العالمية نتيجة الظروف الجيوسياسية المؤثرة عليها.

واختتمت اللجنة تأكيدها على مواصلة تقييم المتغيرات في أسواق الطاقة العالمية وانعكاساتها على الكلف المحلية بصورة شهرية، في ضوء تطورات الأسعار والظروف الجيوسياسية المؤثرة عليها، بما يضمن اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، وتحقيق التوازن بين حماية المواطنين والقطاعات الاقتصادية والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي.