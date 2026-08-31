الشوبكي يتوقع تثبيت أسعار المحروقات في الاردن

خبرني - توقع الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون النفط والطاقة، عامر الشوبكي تثبيت أسعار المحروقات في الأردن لشهر أيلول القادم.

وقال الشوبكي لـ خبرني ان الحكومة مستمرة بتحمل جزء من الارتفاعات العالمية على أسعار المشتقات النفطية,

وبين الشوبكي انه بحسب المعطيات، بلغت قيمة الدعم والفروقات السعرية التي تحملتها الخزينة نحو 212 مليون دينار حتى نهاية تموز 2026، بما يشمل دعم أسطوانات الغاز المنزلي، فيما تتحمل الحكومة فروقات كلف بعض المشتقات، ومنها الديزل الذي تبلغ كلفته الفعلية نحو 1.12 دينار مقابل بيعه محلياً بـ85 قرشاً.

وتُحتسب الأسعار المحلية وفق متوسط أسعار المشتقات النفطية العالمية خلال 30 يوماً السابقة للتسعيرة، مع احتساب الضرائب والتكاليف اللوجستية، بينما يُتوقع عكس أي انخفاض عالمي مستدام تدريجياً على الأسعار المحلية، ويبقى القرار النهائي منوطاً بلجنة تسعير المشتقات النفطية بعد مراجعة متوسط الأسعار العالمية ومقارنتها بالشهر السابق.