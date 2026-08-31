ترمب: سنضرب إيران بقوة بعد استهداف قوات أميركية بالأردن

خبرني - تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالرد على الضربات الإيرانية التي استهدفت قواعد أميركية في الأردن.

وقال ترامب، في اتصال هاتفي مع مراسل "فوكس نيوز" تري ينغست، الاثنين: "سنضربهم بقوة"، مضيفاً: "سيكون هناك رد".

وأوضح أن القوات الأميركية سمحت بمرور صاروخ واحد عبر الدفاعات الجوية خلال الليل، لأنه لم يكن متجهاً لإصابة أي هدف، فيما جرى اعتراض الصواريخ الأخرى، بحسب الرئيس الأميركي.

ومع ذلك، لا يزال هناك بصيص أمل في إمكان إجراء محادثات. وقال ترامب: "إنهم يريدون الاجتماع بشدة، لكنني لا أعرف ما إذا كان يمكن التعويل على التوصل إلى اتفاق معهم".

وأضاف: "العقوبات بدأت تؤثر بقوة".

ويقر مسؤولون إيرانيون، بصورة متزايدة، بتداعيات العقوبات الأميركية وتراجع صادرات النفط، فيما تحذر مصادر استخباراتية إقليمية من أن الضغوط الاقتصادية المتصاعدة قد تؤدي إلى اضطرابات جديدة.

وتراجع الريال الإيراني إلى نحو 2.1 مليون ريال مقابل الدولار الأميركي، وهو أدنى مستوى تاريخي.

وقال مصدر أميركي لـ"فوكس نيوز" إنه لم تُسجل أضرار كبيرة بعدما أطلقت إيران ما لا يقل عن ثمانية صواريخ باليستية على القوات الأميركية في الأردن، الأحد، في أعقاب ضربة أميركية استهدفت منصات إطلاق تابعة للحرس الثوري الإيراني في جزيرة لارك.

وجاءت الضربة الأميركية بعد رصد استعدادات من جانب الحرس الثوري لإطلاق صواريخ بهدف نشر ألغام بحرية جديدة في مضيق هرمز.

ووصفت القيادة المركزية الأميركية العملية بأنها "تحرك محدود ودقيق" ضد قوات زرع الألغام التي تشكل "تهديداً وشيكاً" للملاحة التجارية والتدفق الحر للتجارة العالمية.

وأقر مسؤولون إيرانيون بأن العقوبات تفرض ضغوطاً متزايدة مع تراجع صادرات النفط، إلا أن طهران لم تُظهر أي مؤشر على استعدادها لتغيير مسارها أو التوصل إلى اتفاق مع واشنطن.