في عيد ميلادكِ سيدتي.. الأردن يحتفي بملكةٍ صنعت من العطاء حكاية

ليست المكانة وحدها ما تصنع التأثير، ولا الألقاب وحدها ما تخلّد أصحابها، بل ما يقدمه الإنسان من عطاء، وما يتركه من أثر في حياة الآخرين. ومن هذا المعنى، تبرز جلالة الملكة رانيا العبدالله نموذجًا استثنائيًا لامرأة جعلت من مسؤوليتها رسالة، ومن حضورها منصةً للعطاء والعمل والإنجاز.

على امتداد مسيرتها، لم يكن دور جلالتها حضورًا بروتوكوليًا، بل مسيرة حافلة بالمبادرات التي وضعت الإنسان في صدارة الاهتمام. فحملت قضايا التعليم والتنمية وتمكين المرأة والطفل والشباب، إيمانًا بأن بناء الإنسان هو الاستثمار الحقيقي في مستقبل الأوطان.

وكان التعليم في قلب هذه المسيرة، باعتباره الطريق نحو مستقبل أكثر وعيًا وقدرة على التغيير. كما امتدت جهود جلالتها إلى دعم الأسرة والطفولة وتمكين المرأة والشباب، في رؤية تؤمن بأن المجتمع القوي يبدأ بإنسان متعلم، وأسرة متماسكة، وفرص تفتح أبواب المستقبل أمام الجميع.

ولم يقتصر أثر جلالتها على الداخل الأردني، بل تجاوز الحدود إلى المحافل الدولية، حيث كانت صوتًا أردنيًا واثقًا يحمل رسالة الوطن وقيمه الإنسانية إلى العالم، ويقدم صورة مشرقة عن الأردن وعن المرأة الأردنية القادرة على الحضور والتأثير وصناعة الإنجاز.

وفي عيد ميلاد جلالتها، لا نحتفي بعام جديد من العمر فحسب، بل نحتفي بمسيرة امرأة استطاعت أن تجعل من مكانتها مسؤولية، ومن حضورها رسالة، ومن عطائها أثرًا. مسيرة تؤكد أن القيمة الحقيقية للإنسان تكمن فيما يقدمه للآخرين وما يتركه من بصمة في مجتمعه ووطنه.

سيدتي جلالة الملكة رانيا العبدالله، في يوم ميلادكِ أكتب لكِ من القلب: شكرًا لأنكِ جعلتِ من حضوركِ رسالة، ومن مكانتكِ مسؤولية، ومن عطائكِ أثرًا. شكرًا لأنكِ كنتِ دائمًا صورة مشرقة للأردن، ومصدر إلهام لكل امرأة وفتاة تؤمن بأن الطموح والعمل قادران على صناعة الفرق. كل عام وأنتِ بخير سيدتي، وكل عام وأنتِ فخرٌ للأردن، وبصمةٌ مضيئة في مسيرته.