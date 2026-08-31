عبيدات يطلع مجلس الاعمال السعودي على رؤية المدن الصناعية الاردنية

خبرني - أطلَعَ مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية السيد عدي عبيدات مجلس الاعمال السعودي اليوم على رؤية المدن الصناعية الاردنية للمرحلة المقبلة المنبثقة من رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة حيث تركز على الانتقال من مطور عقاري الى مطور منظومات متكاملة تشمل مجالات الصناعة والسياحة والخدمات اللوجستية بالتزامن مع النهضة الشاملة التي تشهدها المدن الصناعية الاردنية في مجالات جذب واستقطاب الإستثمارات الصناعية واسهاماتها المباشرة في الاقتصاد الاردني مما يجعلها نموذجا اقتصاديا اردنيا يحتذى به في المنطقة والعالم.

وبين السيد عدي عبيدات للوفد الضيف الذي يزور شركة المدن الصناعية الاردنية على هامش اجتماعات مجلس الاعمال الاردني السعودي ان العديد من فرص الشراكة والاستثمار المتاحة امام الجانب السعودي في مختلف مواقع المدن الصناعية المنتشرة والتي يمكن أن تشكل قاعدة انطلاق لأعضاء المجلس نحو فتح آفاق جديدة للشراكة الاستثمارية واقامة مشاريع اردنية سعودية مشتركة اضافة الى المساهمة في جهود الاعمار والتنمية في المنطقة.

وعرض السيد عبيدات مدينة الزرقاء الصناعية والتي تعد النموذج الاردني الأميز والأحدث في تطوير المدن الصناعية والتي تم تطويرها وفق احدث المتطلبات لتكون المدنية الصناعية الصديقة للبيئة حيث توفر مساحات مطورة لاقامة المشاريع الصناعية وتتميز بقربها الحدودي من العراق والسعودية شرقا وسوريا شمالا.

​من جانبه، اشاد المهندس عبد الرحمن الثبيتي بالمستوى المتطور الذي وصلت إليه المدن الصناعية الاردنية ودورها في توفير مناخ استثماري جاذب ومحفز للمستثمرين مؤكدا ان مجلس الاعمال يسعى خلال الفترة المقبلة لتأسيس شراكات مميزة تسهم في احدث نقلة نوعية في مجالات الاستثمار كافة بين البلدين الشقيقن.

يذكر أن زيارة الوفد السعودي بتنسيق وتنظيم من غرفة تجارة الأردن في سياق اجتماعات مجلس الأعمال الأردني السعودي المشترك والتي تهدف إلى ترسيخ التعاون بين القطاعين الخاصين في البلدين وتبادل الخبرات واستكشاف آفاق استثمارية جديدة تخدم المصالح الاقتصادية المتبادلة.