*
الثلاثاء: 01 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

قطر تدين تجدد الاعتداءات الإيرانية على الأردن والإمارات

  • 31 أغسطس 2026
  • 16:02
قطر تدين تجدد الاعتداءات الإيرانية على الأردن والإمارات

خبرني - أدانت قطر، الاثنين، بأشد العبارات تجدد الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الأردن بالصواريخ، والإمارات بطائرة مسيّرة، معتبرة إياها انتهاكا صارخا لسيادة الدولتين وسلامة أراضيهما، وخرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، إن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيدا خطيرا من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر، وتقويض المساعي السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشددت الوزارة على ضرورة الوقف الفوري والكامل لجميع الأعمال العسكرية والاعتداءات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، والامتناع عن كل ما من شأنه توسيع دائرة التصعيد.

ودعت إلى العودة الجادة إلى مسار الحوار والمفاوضات، والالتزام بما تحقق عبر الجهود الدبلوماسية من تفاهمات.

وجددت الوزارة تضامن قطر الكامل مع الأردن والإمارات، ودعمها لكل ما تتخذانه من إجراءات للحفاظ على سيادتهما وأمنهما.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

مناشدة للبحث عن شاب مفقود منذ 5 أيام في الشونة الجنوبية
مناشدة للبحث عن شاب مفقود منذ 5 أيام في الشونة الجنوبية
  • 2026-08-31 22:03
بلدية جرش: إغلاق جزئي لطريق في منطقة الخريشية
بلدية جرش: إغلاق جزئي لطريق في منطقة الخريشية
  • 2026-08-31 21:48
الصفدي ونظيره البحريني يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية وتبعات التصعيد في المنطقة
الصفدي ونظيره البحريني يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية وتبعات التصعيد في الم...
  • 2026-08-31 21:38
أمطار رعدية تضرب 13 دولة عربية خلال الأسبوع الأول من أيلول
أمطار رعدية تضرب 13 دولة عربية خلال الأسبوع الأول من أيلول
  • 2026-08-31 21:21
مهند المبيضين ينهي عمله مديراً لمركز التوثيق الملكي
مهند المبيضين ينهي عمله مديراً لمركز التوثيق الملكي
  • 2026-08-31 20:57
الافتاء الأردنية: من أوصى بالتبرع باعضائه ختم حياته بعمل يستفيد منه في الآخرة
الافتاء الأردنية: من أوصى بالتبرع باعضائه ختم حياته بعمل يستفيد منه في الآخرة
  • 2026-08-31 20:05