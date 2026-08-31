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اعتداء على شاحنات أردنية في سورية - فيديو

  • 31 أغسطس 2026
  • 16:00
اعتداء على شاحنات أردنية في سورية فيديو
اعتداء على شاحنات أردنية

خبرني  - تعرضت عدة شاحنات اردنية للاعتداء والرشق بالحجارة في الجانب السوري من معبر نصيب – جابر ، ما ادى الى تهشيم زجاج احدى القلابات والحاق اضرار مادية بها.

وجاءت الاعتداء بالتزامن مع احتجاجات لسائقي الشاحنات السوريين على استمرار العمل بنظام "الوصل الخاص" ، حيث يطالب هؤلاء بالغاء هذه الالية واعتماد نظام دور موحد وعادل يضمن المساواة بين جميع الناقلين.

من جانبهم ، يشتكي السائقون الأردنيون من الاجراءات المفروضة على الشاحنات عند الحدود، وفي مقدمتها نظام المناقلة، معتبرين انه يحد من قدرة الشاحنات الاردنية على دخول الاراضي السورية بحمولاتها واستكمال عمليات التحميل والتنزيل داخل سورية.

 

 

 

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