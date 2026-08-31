وزير الصحة: بروتوكول وطني شامل لتنظيم التبرع وزراعة الأعضاء

خبرني - أكد وزير الصحة إبراهيم البدور، أن إدراج خدمة تسجيل الرغبة بالتبرع بالأعضاء عبر تطبيق "سند" يمثل خطوة تتبعها صياغة بروتوكول وطني شامل لتنظيم التبرع وزراعة الأعضاء، بمشاركة عدد من القطاعات الوطنية وليس الصحية فقط.

وقال البدور الاثنين، إن إتاحة الخدمة عبر تطبيق سند تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، تهدف إلى تسهيل وصول المواطنين للخدمة وتشجيعهم على هذا العمل الإنساني الذي يجسد أسمى قيم التكافل الاجتماعي وينقذ حياة الكثيرين، مشيرا إلى أن الخدمة تتيح للمواطنين الاطلاع على جميع المعلومات، وتأكيد رغبتهم بالتبرع رقميا، لتظهر لاحقا ضمن البيانات المعتمدة لجميع الأفراد في دفتر العائلة.

وأوضح أن البروتوكول الجاري استكماله يهدف إلى وضع آلية تنظيمية واضحة تضمن تحديد أدوار الجهات المعنية، ومتابعة المسجلين، وتحديد الأولويات والحالات المحتاجة، مبينا أن البروتوكول يغطي الجوانب الطبية والقانونية والشرعية، بما فيها الفتاوى الخاصة بالتبرع بعد الوفاة الدماغية، ليكون المواطن على دراية كاملة بقراره.

ولفت إلى أن "الوفاة الدماغية" تحددها لجان طبية مختصة تقيم الحالات وتحددها وفق معايير معتمدة، خاصة الحالات التي تستمر فيها وظائف بعض الأعضاء عبر أجهزة دعم الحياة.

وشدد البدور على أن تطوير منظومة التبرع لا يتطلب بناء مراكز جديدة، بل يعتمد على الاستفادة من الإمكانات القائمة، وتنظيم العمل، ورفع كفاءة الكوادر، مشيراً إلى أن زيادة أعداد المتبرعين ستسهم في تلبيَة احتياجات أعداد كبيرة من مرضى الفشل العضوي وتحسين نوعية حياتهم.

وأشار إلى أن توظيف التحول الرقمي عبر سند يعكس مفهوما أوسع للخدمات الحكومية في دعم القرارات الإنسانية، مؤكدا أهمية التكامل بين القطاعات الطبية والقانونية والشرعية، بالإضافة إلى أهمية دور الإعلام في نشر ثقافة التبرع وتوعية المجتمع بأبعاده الأخلاقية والإنسانية.

يذكر أن مجلس الوزراء قرر أمس الأحد، الموافقة على إضافة خدمة التبرع بالأعضاء إلى تطبيق سند، بهدف التشجيع على التوسع في هذا العمل الإنساني النبيل وتسهيله؛ باعتباره يمثل أسمى قيم التكافل الإنساني والاجتماعي، إذ يتيح إضافة الخدمة المجال أمام المواطنين لتسجيل رغبتهم بالتبرع بالأعضاء رقميا، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، خصوصا وأن التبرع بالأعضاء يسهم في إنقاذ حياة الكثير من الناس.