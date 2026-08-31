خبرني - أعلنت وزارة الشباب، اليوم الاثنين، عن إطلاق رابط التسجيل في بطولة المراكز الشبابية لخماسيات كرة القدم 2026، تحت شعار "رياضة تجمعنا... وتطوع يصنع أثراً"، والتي تستهدف مشاركة الشباب ضمن الفئة العمرية 17–35 عاماً من جميع محافظات المملكة.

وتحمل البطولة شعار "رياضة تجمعنا وتطوع يصنع أثراً" لتنتقل من مفهوم البطولة الرياضية بصورتها التقليدية، لتقدم نموذجاً شبابياً يجمع بين الرياضة وقيمة التطوع في توجيه طاقات الشباب نحو خدمة المجتمع وصناعة الأثر، حيث تسعى البطولة إلى دمج التجربة الرياضية بالتجربة التطوعية ضمن مسارٍ واحد، بحيث يكون الشباب شركاء في المنافسة الرياضية وصناعة الأثر المجتمعي في الوقت ذاته، ويشترط للمشاركة في البطولة أن تنفذ الفرق الشبابية مبادرات وأعمالاً تطوعية، بما يدمج المشاركة الرياضية بالعمل التطوعي وخدمة المجتمع.

وتهدف البطولة إلى تعزيز قيم الانتماء والمواطنة الفاعلة لدى الشباب من خلال توفير تجربة وطنية تجمع مختلف الشباب من كافة محافظات المملكة حول قيم الرياضة والعطاء والمسؤولية المجتمعية، واكتشاف المواهب والطاقات الشبابية والرياضية.

وتستهدف البطولة، التي تقام منافساتها خلال الفترة من 24 أيلول وحتى 10 تشرين الأول 2026، مشاركة 808 فرق وما يقارب 10 آلاف لاعب ومدرب وإداري، وتقام منافسات البطولة على ثلاث مراحل، تبدأ على مستوى اللواء، تليها المرحلة الثانية على مستوى المحافظة، وصولاً إلى المرحلة الثالثة على مستوى المملكة.

ودعت الوزارة الشباب الراغبين بالمشاركة إلى تشكيل فرقهم والتسجيل ضمن الفترة المحددة، والاطلاع على شروط وتعليمات المشاركة وآلية تنفيذ العمل التطوعي وتوثيقه، من خلال الرابط الإلكتروني التالي:

https://championships.moy.gov.jo/