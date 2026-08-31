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الاتحاد الأوروبي يرصد 12 مليون يورو لدعم الخدمات الصحية في سورية

  • 31 أغسطس 2026
  • 15:22
الاتحاد الأوروبي يرصد 12 مليون يورو لدعم الخدمات الصحية في سورية

خبرني - أعلنت منظمة الصحة العالمية تلقيها تمويلا إنسانيا بقيمة 12 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم القطاع الصحي وقدرته على الاستجابة للاحتياجات الصحية في مختلف أنحاء سوريا.

وأوضحت المنظمة أن التمويل الجديد سيسهم في تأمين الأدوية الخاصة بالأمراض غير المعدية، إلى جانب دعم خدمات الرعاية الطبية الطارئة والصحة النفسية، وهي من القطاعات التي تتطلب استمرار الإمداد والتجهيز لضمان وصول المرضى إلى الرعاية اللازمة.

كما سيُخصص جزء من المساعدات لتوفير المعدات والمستلزمات الطبية اللازمة للأقسام الحيوية داخل المشافي، بما في ذلك غرف غسيل الكلى، وأقسام الطوارئ والعمليات الجراحية، ووحدات العناية المركزة.

ويهدف هذا الدعم إلى المساهمة في الحفاظ على استمرارية الخدمات الطبية الأساسية، وتعزيز جاهزية المرافق الصحية للتعامل مع الحالات الطارئة والمرضى الذين يحتاجون إلى رعاية متخصصة، إضافة إلى تحسين توفر الأدوية والمستلزمات الضرورية.

ويأتي التمويل في وقت يواصل فيه القطاع الصحي في سوريا مواجهة احتياجات متزايدة، ما يجعل المساعدات الإنسانية الدولية عاملاً مهماً في دعم عمل المنشآت الصحية وتأمين الخدمات الأساسية للمرضى في مختلف المناطق.

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