مصر .. تشييع جثمان ابنة نجلاء فتحي

خبرني - رصدت الكاميرات فنانات خلال صلاة الجنازة على ضريح ابنة نجلاء فتحي.

وحضرت الجنازة الفنانة نجلاء فتحي بمسجد عمر بن عبد العزيز، واصطحبت معها حفيدتها زين ابنة الراحلة ياسمين، وانهارت نجلاء فتحي لحظة تقديم الأقارب العزاء لها.

كما أظهرت الكاميرات النجمة إلهام شاهين وهي تصلي وقد بدت على وجهها التأثر الشديد.

ونعت شاهين الفقيدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، معربة عن صدمتها وحزنها الشديد حيث كتبت: "حزني كبير لوفاة الابنة الغالية بنت صديقتي الغالية جداً النجمة الكبيرة نجلاء فتحي.. الفقدان كبير جداً جداً".

ولم تكتفِ شاهين بالنعي، وإنما وجهت رسالة دعم قوية لرفيقة دربها نجلاء فتحي. كذلك نتعت يسرى ابنة نجلاء فتحي وكتبت عبر حسابها على فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. مش قادرة أوصف وجعي على بنت أختي وصديقتي العزيزة نجلاء فتحي وبنتي ياسمين سيف أبو النجا ابنة الصديق سيف أبو النجا".

و‏أعتذرت يسرى لعدم حضورها الجنازة بسبب تواجدها خارج البلاد.