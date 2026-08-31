مرض غامض يصيب سائحا روسيا في مصر!

خبرني - أفادت قناة "شوت" (SHOT) الروسية بأن مرضا غامضا أصاب سائحا روسيا أثناء قضائه عطلة عائلية في مصر.

ووفقا للتقارير، وصل مواطن روسي يُدعى ميخائيل إلى مدينة الغردقة برفقة زوجته وأطفاله. وفي مرحلة ما، توقف الرجل عن التعرق تماما. وفي ظل المناخ الحار في مصر، أدى ذلك إلى تعرضه يوميا لحالات إغماء وشيكة، فيما وصل معدل نبضه أحيانا إلى 200 نبضة في الدقيقة. ثم بدأ يعاني من جفاف شديد والتهاب في الأمعاء.

ويضطر ميخائيل إلى سكب الماء على جسده باستمرار، كما يتجنب الخروج من المنزل. وبسبب تدهور حالته الصحية، لم يعد قادرا على العمل.

وتقيم الأسرة في مصر منذ قرابة عام، لكن الأطباء المحليين لم يتمكنوا خلال هذه الفترة من تحديد سبب حالته أو تقديم العلاج المناسب له. وأنفقت الأسرة كامل مدخراتها، التي بلغت نحو 8 آلاف دولار، على الفحوصات الطبية.

كما انتهت صلاحية تأشيراتهم المصرية، وأصبحوا بحاجة إلى أموال لسداد الغرامات المترتبة على مخالفة قوانين الإقامة المحلية، إضافة إلى تأمين تذاكر العودة إلى روسيا.

ويُذكر أن فقدان القدرة على التعرق قد يؤدي إلى ارتفاع خطير في درجة حرارة الجسم والإصابة بضربة حرارة. ويعتمد العلاج على تحديد السبب الكامن وراء هذا الاضطراب ومعالجته.