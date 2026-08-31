*
الثلاثاء: 01 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

مرض غامض يصيب سائحا روسيا في مصر!

  • 31 أغسطس 2026
  • 15:05
مرض غامض يصيب سائحا روسيا في مصر

خبرني - أفادت قناة "شوت" (SHOT) الروسية بأن مرضا غامضا أصاب سائحا روسيا أثناء قضائه عطلة عائلية في مصر.
ووفقا للتقارير، وصل مواطن روسي يُدعى ميخائيل إلى مدينة الغردقة برفقة زوجته وأطفاله. وفي مرحلة ما، توقف الرجل عن التعرق تماما. وفي ظل المناخ الحار في مصر، أدى ذلك إلى تعرضه يوميا لحالات إغماء وشيكة، فيما وصل معدل نبضه أحيانا إلى 200 نبضة في الدقيقة. ثم بدأ يعاني من جفاف شديد والتهاب في الأمعاء.

ويضطر ميخائيل إلى سكب الماء على جسده باستمرار، كما يتجنب الخروج من المنزل. وبسبب تدهور حالته الصحية، لم يعد قادرا على العمل.
وتقيم الأسرة في مصر منذ قرابة عام، لكن الأطباء المحليين لم يتمكنوا خلال هذه الفترة من تحديد سبب حالته أو تقديم العلاج المناسب له. وأنفقت الأسرة كامل مدخراتها، التي بلغت نحو 8 آلاف دولار، على الفحوصات الطبية.

كما انتهت صلاحية تأشيراتهم المصرية، وأصبحوا بحاجة إلى أموال لسداد الغرامات المترتبة على مخالفة قوانين الإقامة المحلية، إضافة إلى تأمين تذاكر العودة إلى روسيا.

ويُذكر أن فقدان القدرة على التعرق قد يؤدي إلى ارتفاع خطير في درجة حرارة الجسم والإصابة بضربة حرارة. ويعتمد العلاج على تحديد السبب الكامن وراء هذا الاضطراب ومعالجته.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

طلبات صادمة لميغان ماركل في شأن منزلها الجديد في بريطانيا
طلبات صادمة لميغان ماركل في شأن منزلها الجديد في بريطانيا
  • 2026-08-31 23:06
قصص تدمي القلب.. جزائريون يسطرون ملاحم بطولية وسط جحيم الحرائق
قصص تدمي القلب.. جزائريون يسطرون ملاحم بطولية وسط جحيم الحرائق
  • 2026-08-31 22:50
نفرتيتي بملامح سمراء تغضب المصريين.. والسلطات تتدخل
نفرتيتي بملامح سمراء تغضب المصريين.. والسلطات تتدخل
  • 2026-08-31 21:16
النعجة
النعجة "دوللي".. قصة طريفة وراء اسم أول حيوان ثديي مستنسخ في العالم
  • 2026-08-31 20:21
مفاجأة غير متوقعة.. ماذا يحدث للألماس عند تعرضه لصدمة هائلة؟
مفاجأة غير متوقعة.. ماذا يحدث للألماس عند تعرضه لصدمة هائلة؟
  • 2026-08-31 18:42
مصرع أسرة مصرية داخل سيارة.. والسبب التكييف
مصرع أسرة مصرية داخل سيارة.. والسبب التكييف
  • 2026-08-31 18:02