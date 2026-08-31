اعادة تمساح نادر من الأردن الى السودان - فيديو وصور

خبرني - أعادت السلطات الأردنية والسودانية التمساح النيلي إلى بيئته الطبيعية في محمية الدندر السودانية، بعد ضبطه في الأردن حيث كان مهربا على الأرجح من السودان.

وتسلمت الإدارة العامة لقوات حماية الحياة البرية في الخرطوم، أمس الأحد التمساح، الذي وصل على متن طائرة خاصة من الأردن، وسط اهتمام إقليمي ودولي.

على إثر ذلك، نقل التمساح إلى إدارة محمية الدندر السودانية، التي ستقوم بترحيله من مقر الإدارة إلى داخل المحمية بواسطة مركب صغير، لإطلاقه في الطبيعة هناك.

وتكفلت إحدى المنظمات بنقل التمساح بطائرة خاصة وتوفير الرعاية الكاملة له، بإشراف مباشر من مطار الملكة علياء في الأردن، حتى وصوله إلى مطار بورتسودان.

وأشادت إدارة محمية الدندر بالتعاون المتميز بين مؤسسة الملكة علياء، ومنظمة الصندوق الدولي للرفق بالحيوان (IFAW)، ومنظمة FOUR PAWS، الذي أثمر عن ترحيل التمساح النيلي من الأردن إلى السودان وإعادته إلى بيئته الطبيعية.

يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تشهد تعاونا دوليا مماثلا في مجال حماية الحياة البرية، إذ سبق نقل تمساح نيلي إلى محمية الدندر في العام 2021.