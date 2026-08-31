الاردن .. رجل يعتدي على زوجته الحامل بالتاسع في الشارع العام والقضاء يحسم القضية

خبرني - أيدت محكمة بداية إربد بصفتها الاستئنافية حكما بحبس رجل شهرا واحدا والرسوم بعد إدانته بجرمي إيذاء وتهديد زوجته، إثر اعتدائه عليها بالضرب في الشارع العام وتهديدها بالقتل، فيما كانت الزوجة حاملا في الشهر التاسع وقت الواقعة التي تعود إلى نهاية عام 2025.

ووفق القرار ، وقع الاعتداء بالقرب من مسجد وأمام المصلين، حيث شاهد أحد الشهود الزوج وهو يركل زوجته على ظهرها ويضربها على رأسها بينما كانت ملقاة على الأرض، قبل أن يتدخل الموجودون في المكان، فيما حضرت والدها ونقلها من الموقع.

وقالت الزوجة إن زوجها ضربها بيديه ورجليه في أنحاء مختلفة من جسدها ووجهها وظهرها، ما تسبب بسقوطها أرضا، كما هددها بالضرب والتعذيب النفسي والقتل، الأمر الذي أثار خوفها ودفعها لتقديم شكوى بحقه والحصول على تقرير طبي.

كما شهد والدها بأنه شاهد آثار الضرب عليها، وأنها أبلغته في اليوم ذاته بأن زوجها اصطحبها تحت التهديد إلى المحكمة للتنازل عن حقوقها، إلا أن المحكمة كانت مغلقة بسبب عطلة عيد الفصح، مضيفا أن الزوج حاول منعه من نقلها لتلقي العلاج.

ورفضت المحكمة دفوع الزوج، وبينت أن الحكم صدر بحقه وجاهيا وليس غيابيا، كما رفضت طلبه تقديم بينات دفاعية جديدة، بعدما تبين أن اعتراضه على الحكم قدم خارج المدة القانونية.

وخلصت المحكمة إلى ثبوت جرمي الإيذاء ، والتهديد ، مؤكدة أن البينات جاءت متساندة ومتطابقة، وأن التهديد بالضرب والتعذيب والقتل وقع مشافهة وأمام الزوجة وأصابها بالخوف.

وقررت المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد حكم الحبس شهرا واحدا والرسوم، وتضمين المستأنف رسوم الرد وإعادة الأوراق إلى مصدرها.