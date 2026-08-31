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الأردن .. الامن يُحذر من (السرقة بالمغافلة)

  • 31 أغسطس 2026
  • 14:41
الأردن الامن يُحذر من السرقة بالمغافلة

حذرت إدارة البحث الجنائي من خطر ما يعرف بـ"السرقة بالمغافلة"، خصوصًا أثناء التسوق وفي الأماكن المزدحمة، مؤكدة أن اللص قد يستغل ثوانٍ قليلة من انشغال الشخص أو تشتته للاستيلاء على مقتنياته.

ودعت الإدارة، في منشور توعوي، المواطنين إلى إبقاء حقائبهم ومحافظهم وهواتفهم تحت السيطرة وفي أماكن آمنة، وتجنب ترك الأغراض الشخصية في عربات التسوق، مع ضرورة الانتباه للسلوكيات المشبوهة والإبلاغ عنها للجهات المختصة.

وأكدت أن الوقاية تبدأ بالانتباه، داعية إلى عدم إتاحة الفرصة لضعاف النفوس، والتعاون من أجل بيئة تسوق أكثر أمنًا.

وشددت الإدارة على أن السرقة جريمة يعاقب عليها القانون وفق أحكام قانون العقوبات الأردني، داعية إلى الإبلاغ عن أي حالة سرقة أو سلوك مشبوه عبر الرقم المجاني 911.

الأردن .. الامن يُحذر من (السرقة بالمغافلة)

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