الإمارات: نحتفظ بالحق الكامل والمشروع في الرد على الاعتداءات الإيرانية

خبرني - أكدت الإمارات إدانتها الشديدة للهجوم الإيراني العدواني بطائرة مسيرة تم التعامل معها فوق المياه الإقليمية، مشيرة إلى أنها تحتفظ بحقها الكامل والمشروع في الرد على هذه الاعتداءات.

ووصفت الخارجية الإماراتية الهجمات الإيرانية اليوم بالتصعيد الخطير والانتهاك الصارخ لسيادة الدولة وأمنها واستقرارها، وتهديدا مباشرا لسلامة المواطنين والمقيمين.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الهجمات العدوانية تمثل تعديا مرفوضا وتهديدا مباشرا لأمن الدولة واستقرارها وسلامة أراضيها، بما يتعارض مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وشددت الإمارات على أنها لن تتهاون في حماية أمنها وسيادتها تحت أي ظرف، وأنها تحتفظ بحقها الكامل والمشروع في الرد على هذه الاعتداءات، بما يكفل حماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها وزوارها، وفقا للقانون الدولي.

كما أكدت على أن هذا الاستهداف أمر مدان ومرفوض بكل المقاييس القانونية والإنسانية، مشددة على ضرورة وقف هذه الهجمات العدوانية فورا، بما يضمن الالتزام الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية.

وحمّلت دولة الإمارات إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وتداعياتها.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية تعامل دفاعاتها الجوية مع مسيرة قادمة من إيران بعد رصدها فوق المياه الإقليمية، وأن قواتها في حالة تأهب نافية ما تم تداوله عن استهداف قاعدة "المنهاد".

وجاء في بيان الدفاع الإماراتية على منصة "إكس": "القوات الجوية الإماراتية تتعامل مع طائرة مسيرة فوق المياه الإقليمية قادمة من إيران".

وأضاف البيان: "القوات المسلحة تبقى في حالة تأهب قصوى للتصدي لأي تهديدات محتملة، مع استمرار أنظمة الدفاع الجوي في مراقبة وحماية المجال الجوي للدولة على مدار الساعة".

وفي منشور آخر على منصة "إكس"، أكدت وزارة الدفاع، أن ما يتم تداوله من قبل وسائل الإعلام بشأن استهداف قاعدة "المنهاد" الجوية بصواريخ عار من الصحة.

وأضافت الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات إن طرأت، بما يضمن صون سيادة الدولة وأمنها واستقرارها.

كما حثت الوزارة الجمهور على الاعتماد حصرا على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات، وعدم تداول الشائعات أو المعلومات المغلوطة.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، نشر الحرس الثوري الإيراني فيديو لاستهداف مسيّراته القوات الأمريكية في قاعدة "المنهاد" في الإمارات ردا على ضرب جزيرة لارك.

وذكر بيان الحرس الثوري أن الهجوم على القاعدة الأمريكية في الإمارات جاء بمثابة رد على الهجمات الأمريكية وانتقام للضحايا الذين سقطوا في الضربات الأمريكية على جزيرة لارك الإيرانية.

وأضاف البيان الإيراني أن قاعدة المنهاد تعتبر أحد المراكز الحيوية للدعم والتنقل الجوي للقوات الأجنبية.

وقال مسؤول أمريكي مساء أمس إن القوات الأمريكية استهدفت منصات إطلاق صواريخ إيرانية في جزيرة لارك قرب مضيق هرمز، في أول عمل عسكري أمريكي ضد إيران منذ أواخر يوليو.