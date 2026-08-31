مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية يوافق على تشكيل مجلس أمناء جامعة الشرق الأوسط

خبرني - وافق مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 30/8/2026، على تعيين رئيس وأعضاء مجلس أمناء جامعة الشرق الأوسط لمدة أربع سنوات، اعتبارًا من تاريخ صدور القرار، وذلك وفقًا لأحكام التشريعات ذات الصلة.

وبموجب القرار، تم تعيين العين السابق الدكتور يعقوب عادل عبد المنعم ناصر الدين رئيسًا لمجلس الأمناء، وعضوية كل من الأستاذ الدكتور بشير خليفة الزعبي، والأستاذ الدكتور نظير نايف أبو عبيد، والأستاذ الدكتور نبيل طالب أحمد شواقفة، من ذوي الخبرة والرأي في مجال التعليم العالي ممن يحملون رتبة الأستاذية.

كما ضم المجلس السيد محمد وليد عبد الله سالم، والسيد يوسف جان جوزيف شمعون، من ذوي الخبرة والرأي في مجال اختصاص الجامعة أو في مجالي الأعمال وتكنولوجيا المعلومات.

وضم المجلس، وفق تنسيب الهيئة، الدكتور وسيم وائل أيوب زعرب، والمهندس عبد المجيد أحمد لطفي خضر، فيما مثّل قطاع الصناعة والتجارة كل من معالي المهندس شحادة عبد الله أبو هديب، والأستاذ الدكتور معتصم سعود محمود عبد الجابر، إلى جانب الأستاذة الدكتورة سلام المحادين رئيسة الجامعة عضوًا في مجلس الأمناء.

ويأتي اعتماد التشكيل الجديد لمجلس أمناء جامعة الشرق الأوسط في إطار استكمال منظومة الحوكمة والإشراف على أعمال الجامعة، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية والاقتصادية والصناعية والتجارية والتكنولوجية في دعم مسيرتها وتوجهاتها المستقبلية.