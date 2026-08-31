الدكتور يعقوب ناصر الدين رئيسًا لمجلس أمناء جامعة الشرق الأوسط لأربع سنوات

خبرني - وافق مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، خلال جلسته المنعقدة في 30/8/2026، على تعيين العين السابق الدكتور يعقوب عادل عبد المنعم ناصر الدين رئيسًا لمجلس أمناء جامعة الشرق الأوسط، لمدة أربع سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور القرار، وفقًا لأحكام التشريعات ذات الصلة.

ويأتي القرار تقديرًا لخبرته الأكاديمية، والفكرية، والسياسية، والمؤسسية، وامتدادًا لدوره في مسيرة الجامعة، وما يمتلكه من خبرة في مجالات الإدارة والحوكمة والتخطيط الاستراتيجي، بما يدعم توجهها نحو تطوير أدائها الأكاديمي والإداري وتعزيز حضورها محليًا ودوليًا.

ويحمل الدكتور ناصر الدين درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال، بتخصص التخطيط الاستراتيجي والحوكمة، ويتمتع بخبرة واسعة في العمل الأكاديمي، والفكري، والسياسي، والمؤسسي، إلى جانب إسهاماته في عدد من المبادرات والجهود المرتبطة بتطوير الأداء المؤسسي والتعليم العالي.

وتأتي رئاسته لمجلس الأمناء في مرحلة يشهد فيها قطاع التعليم العالي تحولات متسارعة، تتطلب تعزيز جودة التعليم والبحث العلمي، ومواكبة التحول التكنولوجي، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، وتوسيع الشراكة مع القطاعات الاقتصادية والصناعية والتجارية.

ويُنتظر أن يسهم الدكتور ناصر الدين، بما يمتلكه من رؤية وخبرة في بناء المؤسسات وصناعة السياسات، في تعزيز دور مجلس الأمناء في رسم التوجهات الاستراتيجية للجامعة، ودعم قدرتها على مواكبة المتغيرات في قطاع التعليم العالي، وترسيخ شراكاتها مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يعزز حضورها كمؤسسة أكاديمية فاعلة في مسيرة التنمية الوطنية.