شريهان محمد الزريقات .. مبروك الدكتوراه

خبرني - احتفى الوسط الأكاديمي بحصول الباحثة شريهان محمد قاسم الزريقات على درجة الدكتوراه بتقدير الامتياز من جامعة العلوم الإسلامية العالمية، عن رسالتها الموسومة بـ: "الخطاب الإعلامي في الشعر العربي المعاصر: تفاعل القصيدة مع الحدث الإخباري - دراسة في الاتصال والتلقي".

وتكونت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من نخبة من الأكاديميين: الأستاذ الدكتور موفق رياض مقدادي (مشرفاً)، والأستاذ الدكتور أحمد غالب الخرشة (رئيساً)، والأستاذ الدكتور محمد محمود العمرو (مناقشاً داخلياً)، والأستاذ الدكتور قتيبة يوسف الحباشنة (مناقشاً خارجياً).

وأثنت اللجنة على الجهود المتميزة التي بذلتها الباحثة في إعداد الدراسة، وما أسفرت عنه من نتائج وتوصيات تعد إضافة نوعية لحقل الدراسات الأدبية والنقدية.

وبهذه المناسبة، يتقدم أفراد العائلة والأصدقاء والزملاء بأصدق آيات التهاني والتبريكات للدكتورة شريهان، متمنين لها دوام التوفيق والنجاح في مسيرتها العلمية والعملية لخدمة وطنها.