بالفيديو .. أمانة عمّان : مجمع المحطة الجديد مركز نقل متكامل يربط عمّان بالزرقاء

خبرني - بينت أمانة عمّان الكبرى، أنّ مجمع المحطة الجديد يشكل مركز نقل متكاملا يربط بين حافلات التردّد السريع على مسار عمّان–الزرقاء، وحافلات التردد السريع داخل مدينة عمّان ومحطة رغدان، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة النقل العام.

وكشفت الأمانة في مقطع فيديو نشرته للمشروع، الاثنين، أنّ المجمع يمتد على مساحة إجمالية تقارب 45 ألف متر مربع، موزعة على ثلاثة طوابق، يخصص أحدها لحافلات التردد السريع بين عمّان والزرقاء، وآخر للأنشطة التجارية والاستثمارية، فيما يخصص الطابق الثالث لحافلات التردّد السريع داخل عمّان.

وأوضحت أنّ المشروع يشمل توسعة شارع الملك عبدالله الأول، وإنشاء مسارب مخصصة لحافلات التردّد السريع، إضافة إلى ربط المجمع بمحطة رغدان ووصله بشارع الاستقلال.

ويضم المجمع، بحسب الأمانة، مرافق حديثة مزودة بأنظمة النقل الذكي، ومصاعد وأدراجا كهربائية، إلى جانب خدمات متكاملة تراعي سهولة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.

وأكّدت الأمانة أنّ المشروع يمثل خطوة جديدة للارتقاء بمنظومة النقل العام، وتوفير تنقل أكثر كفاءة وانسيابية.

وتباشر أمانة عمّان الكبرى بالشراكة مع وزارة النقل تنفيذ مشروع مجمع المحطة الجديد، الذي يعدّ من المشاريع الكبرى والاستراتيجية، وذلك ضمن خطتها لتحسين منظومة النقل العام وتوفير خدمات نقل أكثر كفاءة وانسيابية وتحسين المنظر الجمالي للمدينة، بكلفة تبلغ 33 مليون دينار.

وأوضحت أن مدّة تنفيذ المشروع تمتدّ لسنتين، حيث إن موقع المحطة يقع ضمن منطقة تشهد حركة نشطة لوسائط النقل العام، وحركة مشاة ومرور كثيفة، إضافة إلى وجود بنية تحتية وخدمات تحت الأرض تشمل شبكات المياه والكهرباء، تتطلب نقلها، وتوجد مبانٍ قائمة سيتم إزالتها.

وأكّدت الأمانة أنه تم اعتماد أكواد سلامة عالمية خلال مرحلة التصميم، والالتزام بالمواصفات والكودات العالمية خلال مرحلة التنفيذ، إلى جانب توفير فرق سلامة متخصصة تعمل على حماية العاملين في المشروع والمواطنين في محيطه.

وأشارت إلى أنها قامت بعقد العديد من اللقاءات الدورية والاجتماعات التنسيقية والتشاورية مع التجار داخل المحطة من خلال اللجنة الممثلة عنهم، بهدف الاستماع إلى ملاحظاتهم، والوقوف على احتياجاتهم، وضمان معالجة أي تحديات تضمن استمرارية أعمالهم التجارية دون أضرار والتوافق على الحلول والبدائل الملائمة التي تحفظ حقوقهم وتخدم المصلحة العامة، وضمان استمرارية النشاط التجاري والاقتصادي.

وأوضحت الأمانة أنها أمنت مواقع بديلة للتجار بالقرب من الموقع الأصلي في المنطقة ذاتها؛ لضمان استمرارية الحركة التجارية و الأنشطة التجارية ذاتها التي يمارسونها.

ويعدّ المشروع الأضخم في أمانة عمّان، حيث جرت تحديثات جوهرية على تصميم المحطة استناداً إلى التغذية الراجعة من المحطات التي نفذت سابقا، الأمر الذي استدعى تعديل التصميم بشكل أساسي.