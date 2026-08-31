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نشر جداول الناخبين النهائية لغرف الصناعة

  • 31 أغسطس 2026
  • 13:15
نشر جداول الناخبين النهائية لغرف الصناعة

خبرني  - نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الإلكتروني جداول الناخبين النهائية لانتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية وانتخابات ممثلي القطاعات الصناعية لسنة 2026، وفقا لنظام غرف الصناعة.

كما قامت لجان الإشراف بنشر الجداول النهائية في مقراتها في الغرف الصناعية، وذلك اعتبارا من اليوم الاثنين، كما ورد في بيان للهيئة.

وبينت الهيئة أن الجداول التي تم نشرها تشمل جدول الناخبين النهائي لغرفة صناعة عمان (المؤسسات المسددة للرسوم)، وجدول الناخبين النهائي لغرفة صناعة عمان (المؤسسات غير المسددة للرسوم).

وشملت أيضا جدول الناخبين النهائي لغرفة صناعة الزرقاء (المؤسسات المسددة للرسوم)، وجدول الناخبين النهائي لغرفة صناعة الزرقاء (المؤسسات غير المسددة للرسوم)، وجدول الناخبين النهائي لغرفة صناعة اربد (المؤسسات المسددة للرسوم)، وجدول الناخبين النهائي لغرفة صناعة اربد (المؤسسات غير المسددة للرسوم).

وكان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قد قرر اعتماد جداول الناخبين النهائية لانتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية وانتخابات ممثلي القطاعات الصناعية لسنة 2026، على أن يجري الاقتراع على أساسها وأن يصار الى عرضها على الموقع الالكتروني للهيئة ولدى الغرف الصناعية.

ويمكن الاطلاع على جداول الناخبين النهائية لغرف الصناعة من خلال (الضغط هنا).

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