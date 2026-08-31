الأردن يدين الهجوم الإيراني الذي استهدف الإمارات

خبرني - دان الأردن اليوم الاثنين، الهجوم الإيراني الذي استهدف دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة باستخدام طائرة مسيرة تم التعامل معها من قبل أنظمة الدفاع الجوي فوق المياه الإقليمية الإماراتية، ويعد انتهاكا سافرا لسيادة الإمارات وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وتصعيدا خطيرا وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ووقوفه الكامل معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.