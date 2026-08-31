هآرتس: إسرائيل ستفرض منهجها التعليمي على 45 ألف طالب فلسطيني بالقدس الشرقية

خبرني - ذكرت صحيفة هآرتس العبرية في عددها الصادر اليوم الاثنين، أن نحو 45 ألف طالب فلسطيني من سكان شرقي القدس المحتلة، سيضطرون لدراسة المنهج التعليمي الإسرائيلي هذا العام، وهؤلاء الطلاب هم من أصل حوالي 120 ألف طالب في القدس الشرقية يمثلون 38 بالمئة، سيدرسون المنهج الإسرائيلي في العام الدراسي المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى حصول هذا الإجراء لأول مرة منذ عام 1967، بعد الاحتلال الكامل للقدس من قبل إسرائيل، مبينة أنه بعد عملية الاحتلال بقي النظام التعليمي مرتبطا بالمناهج التعليمية المستخدمة في مدارس الضفة الغربية والتي كانت تعتمد على المناهج الأردنية، قبل اعتماد منهج تعليمي فلسطيني.

وقالت إنه تحت ضغوط إسرائيلية مكثفة على أولياء الأمور ومديري المدارس، سيتم تدريس جميع الطلاب الجدد من الصفين الأول والسابع الملتحقين بالمدارس في شرقي القدس، المنهج الإسرائيلي.