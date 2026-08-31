ديوكوفيتش يودع (أميركا المفتوحة) بخسارة سريعة ومؤلمة

خبرني - عانى نوفاك ديوكوفيتش من آلام بدنية ونفسية وارتكب أخطاءً متتالية، وفشل في التغلب على منافسه الشاب العنيد ماريانو نافوني.

وودع اللاعب البالغ من العمر 39 عاما بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعد هزيمته في الدور الأول أمام نافوني مساء الأحد بنتيجة 7-6 (5)، 5-7، 4-6، 6-2، 6-1 في مباراة ماراثونية من خمس مجموعات استمرت أربع ساعات وست وثلاثين دقيقة.

وكانت هذه أطول مباراة افتتاحية في إحدى بطولات الغراند سلام في مسيرة ديوكوفيتش، وأسرع خروج له منذ عقدين منذ بطولة أستراليا المفتوحة عام 2006 ولم يسبق له أن خسر في الدور الأول من بطولة أمريكا المفتوحة.

وتقيأ حامل الرقم القياسي بـ24 لقبا كبيرا مرة واحدة على الأقل وبدا عليه لاحقا أنه يعاني من تشنجات عضلية عندما أمسك بقدمه اليسرى.

وتناول ديوكوفيتش حبوبا أحضرها له الطبيب وخضع لتدليكٍ لأسفل ظهره خلال فترة استراحة طبية بين المجموعتين الرابعة والخامسة وبدا عليه الألم بعد عدة ضربات.

وارتكب ديوكوفيتش 70 خطأ غير مقصود في أداء مؤلم انتهى قبل دقائق معدودة من منتصف الليل.

ومع هذه الهزيمة وبعد مرور 21 عاما بالضبط على ظهوره الأول في بطولة أمريكا المفتوحة، يبقى السؤال مطروحًا حول ما إذا كانت هذه هي المباراة الأخيرة لديوكوفيتش في هذه البطولة أو أي بطولة من بطولات الغراند سلام بعد الخسارة، قال إنه "يحاول فهم ما يحدث حقًا وإلى أي مدى يمكنني الوصول بهذه الطريقة".