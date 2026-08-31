لماذا فكر كريم بنزيما في الاعتزال بعد صدمة الهلال السعودي؟

خبرني - ينوي الفرنسي كريم بنزيما لاعب نادي الهلال السعودي اعتزال كرة القدم بشكل نهائي بعد توصله إلى اتفاق خلال الساعات القليلة الماضية على فسخ عقده بالتراضي رفقة الفريق الأزرق.

وكشف الإعلامي السعودي وليد الفراج عن كواليس جديدة بشأن مستقبل الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الهلال السعودي بعد الاستقرار على رحيله عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح وليد الفراج خلال تصريحات عبر قناة "روتانا خليجية" أن بنزيما تلقى عدة خيارات بشأن مستقبله في ظل رغبة الجهات المعنية في استمرار النجم الفرنسي داخل المملكة سواء من خلال مواصلة مسيرته في الملاعب أو عبر أدوار أخرى ضمن منظومة كرة القدم السعودية.

وأضاف الفراج أن بنزيما قد يتجه بعد الاعتزال إلى العمل سفيرا للسياحة في المملكة، إلى جانب أداء دور رئيسي في الترويج لاستضافة السعودية لبطولة كأس العالم 2034.

وقال الفراج: "الاعتزال خيار مطروح لهذا السبب ومستحقاته لدى الهلال يتكفل بها الأمير الوليد بن طلال".