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  • الأردن .. اكتشف رسائل عاطفية بين زوجته وزميلها وهذا ما قررته المحكمة

الأردن .. اكتشف رسائل عاطفية بين زوجته وزميلها وهذا ما قررته المحكمة

  • 31 أغسطس 2026
  • 13:04
الأردن اكتشف رسائل عاطفية بين زوجته وزميلها وهذا ما قررته المحكمة
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خبرني  - قضت محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية بتأييد حكم يقضي بتعويض زوج 1000 دينار عن الضرر المعنوي، بعد انهيار حياته الزوجية إثر اكتشافه محادثات ومكالمات ذات طابع عاطفي بين زوجته وزميل لها.

وبحسب القرار، تضمنت المحادثات عبارات عاطفية ومكالمات هاتفية طويلة، ما دفع الزوج إلى تقديم شكوى جزائية بحق الزميل بجرم إفساد الرابطة الزوجية، وصدر بحقه حكم قطعي بالحبس 3 أشهر. وانتهت لاحقًا العلاقة الزوجية بالتفريق.

وطالب الزوج بزيادة التعويض ليشمل تكاليف الزواج والخطوبة وتأثيث المنزل والقروض والنفقات، إضافة إلى الأضرار النفسية والاجتماعية، إلا أن المحكمة اعتبرت أن هذه النفقات لا تشكل ضررًا ماديًا مباشرًا ناتجًا عن الفعل الضار، وأيدت الحكم بالتعويض عن الضرر المعنوي فقط بقيمة 1000 دينار، مع الفائدة القانونية بنسبة 9% والرسوم والمصاريف.

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