احترقت السيارة وشركة التأمين رفضت الدفع.. والقضاء الأردني يحسم النزاع

خبرني - حسمت محكمة التمييز الأردنية نزاعًا بين مالكة مركبة وشركة تأمين، بعد تعرض مركبتها موديل 2017 لحريق أدى إلى احتراقها بالكامل وشطبها.

وكانت المالكة قد طالبت بقيمة التأمين البالغة 50 ألف دينار، فيما قضت محكمة استئناف عمّان بإلزام شركة التأمين بدفع 20,040 دينارًا، إضافة إلى الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية.

ورفضت محكمة التمييز طعن شركة التأمين، مؤكدة أن الحريق نجم عن خلل كهربائي مرتبط بالبطارية ووقع قبل اختفاء المركبة، وبالتالي لا ينطبق عليه استثناء إساءة الأمانة الوارد في عقد التأمين، ليبقى الحكم بإلزام الشركة بدفع 20,040 دينارًا قائمًا.