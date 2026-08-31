وعدها بالزواج ثم هددها بنشر صورها.. والقضاء الأردني يحسم القضية

خبرني - قضت محكمة بداية عجلون بصفتها الاستئنافية بتأييد حكم حبس رجل سنة واحدة وتغريمه 3000 دينار، بعد إدانته بالابتزاز والتهديد والذم والقدح والتحقير وخرق الحياة الخاصة، إثر علاقة عاطفية بدأت عبر لعبة إلكترونية وتطورت إلى اتفاق بين الطرفين على الزواج.

وبحسب القرار، انتقل التواصل بينهما إلى الهاتف وتطبيق "تلغرام"، قبل أن يبدأ الرجل بطلب مبالغ مالية من المشتكية، ثم تحول الأمر إلى تهديد وابتزاز بعد حصوله على صور ومحادثات خاصة لها، وتهديدها بنشرها والإساءة إلى سمعتها.

وأظهرت بينات القضية أن المشتكية حولت له مبالغ مالية بلغت 7518 دينارًا نتيجة التهديد والابتزاز، فيما أيدت المحكمة كذلك إلزامه بدفع 1500 دينار تعويضًا مدنيًا لها، إضافة إلى الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية.