الموت يغيب المعلق الرياضي السوري إياد ناصر

خبرني - رحل المعلق الرياضي السوري إياد ناصر عن 57 عاما بعد مسيرة امتدت ثلاثة عقود كان صوته خلالها رفيق الجماهير، تاركا بصمة قوية في ذاكرة الإعلام الرياضي.

غيب الموت مساء أمس الإعلامي والمعلق الرياضي السوري إياد ناصر عن 57 عاما. وترك وراءه مسيرة مهنية حافلة تجاوزت ثلاثة عقود، كان خلالها من أبرز الأسماء في الإعلام الرياضي، وصوتا ملازما للجمهور في متابعة مباريات الكرة المحلية.

انطلقت مسيرة ناصر في التلفزيون السوري عام 1993 محررا في دائرة البرامج الرياضية. ثم انتقل تدريجيا إلى مجالي التقديم والتعليق، ليصبح من أبرز الأصوات في نقل مباريات الدوري المحلي والمنتخب الوطني، إضافة إلى إعداده وتقديمه للبرامج الرياضية والتحليلية.

وتقلد خلال سنوات عمله مناصب عدة، منها إدارة القسم الرياضي في التلفزيون السوري ورئاسة لجنة الصحفيين الرياضيين. وكان له دور فاعل في تطوير التغطية التلفزيونية للبطولات، والانتقال بأسلوب النقل من التعليق التقليدي إلى القراءة التحليلية المفصلة لأحداث المباريات.

كما برع في التحليل الرياضي والتحكيمي، وشارك في تقديم الاستديوهات والبرامج المتخصصة. واستفاد من خبرته الطويلة في متابعة كرة القدم، ليجمع في مسيرته بين التحرير والتعليق والتقديم والتحليل والإدارة.

وعلى امتداد أكثر من ثلاثين عاما، ارتبط اسم إياد ناصر بالملعب والشاشة والميكروفون، وترك بصمة واضحة في ذاكرة أجيال من متابعي الرياضة. ولم يكن رحيله مجرد غياب لمعلق رياضي فحسب، بل كان رحيل صوت من أصوات الذاكرة السورية، الذي رافق المباريات لسنوات طويلة، وبقيت كلماته وتعابيره عالقة في أذهان الجماهير.

الحزن على الناصر سيكون حزنا على صوت رحل وعلى زمن كامل كان ذلك الصوت جزءا منه.