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قرقاش يعرض المطلوب لإنهاء أزمة المنطقة

  • 31 أغسطس 2026
  • 12:35
قرقاش يعرض المطلوب لإنهاء أزمة المنطقة

خبرني - قال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات إن حالة اللاحرب واللاسلم لا يمكن أن تكون حلا مستداما، وأن المطلوب اليوم هو حلول سياسية واقعية ومستدامة.
وأضاف قرقاش اليوم الاثنين في منشور له عبر حسابه على منصة "إكس": "حالة اللاحرب واللاسلم لا يمكن أن تكون حلا مستداما، كما أن سياسة استهداف دول الخليج العربي والأردن أثبتت فشلها".

وتابع: "المطلوب اليوم حلول سياسية واقعية ومستدامة تعالج الأبعاد السياسية والاقتصادية للأزمة، تبدأ بتجاوز التصعيد وعودة الملاحة في مضيق هرمز إلى طبيعتها، وصولا إلى مقاربة أكثر واقعية تتجاوز مذكرة التفاهم التي لم تنجح في رسم خريطة طريق عملية ومقبولة".

 

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