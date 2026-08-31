طلبة كلية الصيدلة في عمان العربية يحولون المعرفة النظرية إلى منتجات صيدلانية وتجميلية مبتكرة

خبرني - في إطار سعي جامعة عمان العربية إلى تعزيز الابتكار والتميز الأكاديمي وحرصها على تنمية المهارات العملية لدى طلبتها، قدم طلبة كلية الصيدلة مجموعة من مشاريعهم الانتاجية العلمية المتميزة التي تعكس قدرتهم على تحويل المعرفة النظرية إلى منتجات صيدلانية وتجميلية قابلة للتطبيق والاستخدام العملي والتقييم، بما يعزز خبراتهم العلمية والتطبيقية ويرسّخ لديهم ثقافة الابتكار والإبداع، وذلك بإشراف الدكتورة نسيبة القطيش، عضو هيئة التدريس في كلية الصيدلة.

وقدم طلبة كلية الصيدلة مشاريعهم الإنتاجية ضمن مساق خاص بالمشاريع العملية، حيث عرضت المجموعة الأولى مشروعها المتمثل في سيروم فيتامين C المستقر لتفتيح البشرة (Stabilized Vitamin C Brightening Serum) بتركيز 10%، ويتميز هذا المستحضر بدمج حمض الفيروليك وفيتامين E لتعزيز استقرار الفيتامين ومضاعفة مفعوله كمضاد أكسدة قوي يعمل على تفتيح التصبغات، تنشيط نضارة البشرة، وترطيبها بعمق بفضل احتوائه على هيالورونات الصوديوم، فيما عرضت المجموعة الثانية مشروعاً مبتكراً وهو عبارة عن لاصقات حمض الساليسيليك بتركيز 20% المخصصة لإزالة المسامير والجلد الميت (Salicylic Acid Patches for Corn Removal)، ويتميز هذا المنتج بقدرته العالية على تقشير وإذابة طبقات الكيراتين السميكة بأمان وفعالية مع احتوائه على قاعدة من الكريم البارد (Cold Cream) لحماية الأنسجة السليمة المحيطة وترطيبها، ومادة الكحول للتعقيم ومنع حدوث أي عدوى في المنطقة المصابة، بينما قدمت المجموعة الثالثة مشروعاً متميزاً لإعداد مرطب شفاه (Lip Balm) طبيعي واقتصادي، وتميز المنتج بالاعتماد على تركيبة متجانسة وبسيطة تدمج بين شمع العسل المنظم لقوام وصلابة المستحضر، وزبدة الشيا التي توفر ترطيباً عميقاً وتحسيناً لطيفاً للملمس، بالإضافة إلى زيت الورد الذي يمنح المرطب خصائص تنعيمية رائعة ورائحة عطرية لطيفة، مما يجعله منتجاً فعالاً وسهل الفرد على الشفاه، أما المجموعة الرابعة فأعدت كريماً واقياً ومضاداً للأشعة الزرقاء (Anti-Blue Light Protective Cream) يحمل اسم "Lumera Derm" مع عامل حماية SPF 30، ويعتمد هذا الابتكار على خصائص الكاروتينات ومضادات الأكسدة المستخلصة من اللوتين والبيتا كاروتين، لحماية خلايا البشرة من الإجهاد التأكسدي والشيخوخة المبكرة والتصبغات الناتجة عن التعرض المستمر لشاشات الهواتف والأجهزة الرقمية، وتم تقديمها في عبوات عازلة للضوء لحمايتها من التحلل الضوئي.

وتعكس هذه المشاريع حرص طلبة كلية الصيدلة في جامعة عمان العربية على تقديم منتجات متكاملة من حيث الفعالية والجودة، حيث تعد دليلًا واضحًا على التميز الأكاديمي والعملي الذي تسعى كلية الصيدلة إلى تحقيقه، من خلال تمكين الطلبة من تطبيق المعرفة النظرية في إعداد منتجات حقيقية ذات قيمة طبية وتجارية، بما يعزز جاهزيتهم لسوق العمل ويشجعهم على الابتكار والبحث العلمي.