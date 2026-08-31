أتلتيكو مدريد يتخذ خطوة جديدة نحو مستقبل جوليان ألفاريز

خبرني - كشفت تقارير صحفية اتخاذ نادي أتلتيكو مدريد خطوة مهمة نحو مستقبل الأرجنتيني جوليان ألفاريز لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

وكان أتلتيكو مدريد قد حسم موقفه في بيان رسمي وأكد أن ألفاريز لن يتم بيعه إلى برشلونة وهذا قرار نهائي.

ويعتبر جوليان ألفاريز هو الصداع الأكبر في رأس كل متابعي ميركاتو 2026-2027 بسبب الصراع الدائر بين برشلونة وأتلتيكو مدريد عليه كما دخل ريال مدريد وباريس سان جيرمان وأرسنا على نفس الخط أيضا.

موقف أتلتيكو مدريد هو عدم بيع ألفاريز إلى أي ناد إسباني إلا في حال تقديم عرض بقيمة 500 مليون يورو وهو الشرط الجزائي في عقد الأرجنتيني.

ووفقا للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو الموثوق في أخبار الانتقالات والتعاقدات فإن نادي أتلتيكو مدريد قدم أول عرض للتعاقد مع جوناثان ديفيد.

وأفاد بأن نادي أتلتيكو مدريد أنهى اتفاقه مع يوفنتوس من أجل التعاقد مع المهاجم الكندي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وذكر أن ديفيد يرغب في الانضمام إلى الروخي بلانكوس في حين أن نادي يوفنتوس يريد تأمين بديل اللاعب أولا.