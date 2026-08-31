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  • بنك الإسكان ينظم يوماً توعوياً لدعم صحة موظفيه وتعزيز بيئة عمله الإيجابية والمتوازنة

بنك الإسكان ينظم يوماً توعوياً لدعم صحة موظفيه وتعزيز بيئة عمله الإيجابية والمتوازنة

  • 31 أغسطس 2026
  • 11:57
بنك الإسكان ينظم يوماً توعوياً لدعم صحة موظفيه وتعزيز بيئة عمله الإيجابية والمتوازنة

خبرني - نظم بنك الإسكان مؤخراً يوماً توعوياً تفاعلياً لموظفيه في مبنى الإدارة العامة بعنوان Employee Wellness Day، كجزء من أنشطة مبادرة رفاهية الموظفين Wellbeing Employee.

وجاء تنظيم هذا اليوم حرصاً من البنك على مواصلة ترجمة مفاهيم رفاه الموظفين التي يتبناها إلى ممارسات فعلية، والتزاماً منه بتطبيق أفضل المنهجيات لرعاية موظفيه وتطويرهم، بما يتجاوز الجانب المهني ويشمل الجانب الصحي الجسدي والنفسي.
وشهد اليوم العديد من الأنشطة والجلسات التثقيفية والرياضية والتفاعلية، التي زادت وعي المشاركين حول أهمية الصحة والمرونة النفسية والعافية الجسدية والنشاط البدني، بمشاركة كل من الدكتور وليد الصالح، المتخصص في مجال الصحة النفسية والتنمية الشخصية، والمدرب الرياضي إبراهيم الزريقي.
ووفرت أنشطة وجلسات اليوم للمشاركين مساحة لاستعادة النشاط خارج إطار العمل، كما زودتهم بأدوات عملية تساعدهم على التعامل بفاعلية مع ضغوط العمل والتحديات اليومية، والتواصل البنّاء، وتحقيق التوازن بين العمل والحياة، بما يرفع جودة حياتهم، وينعكس إيجاباً على تجربتهم الوظيفية ويعزز رضاهم، كما يحفزهم على الإبداع والتميز، ويرفع مستوى أدائهم وإنتاجيتهم.
ويشار إلى أن اليوم التوعوي يعد جزءاً من سلسلة برامج وأنشطة ينفذها البنك في إطار استراتيجيته الرامية إلى توفير بيئة عمل إيجابية، تدعم الموظفين وتمكنهم من تطوير أنفسهم والنمو ذاتياً ومهنياً بصورة مستدامة، ما يعزز مساهمتهم في مسيرة البنك وتحقيق أهدافه وتطلعاته المستقبلية، في الوقت الذي يثري فيه مزاياه التنافسية ويحافظ على مكانته الريادية في طليعة المؤسسات المصرفية المتميزة بأعلى معايير الجودة.
 

 

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