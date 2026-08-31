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أسرة جامعة عمان الأهلية تهنىء بعيد ميلاد جلالة الملكة رانيا المعظمة

  • 31 أغسطس 2026
  • 11:42
أسرة جامعة عمان الأهلية تهنىء بعيد ميلاد جلالة الملكة رانيا المعظمة

خبرني - يتقدم رئيس مجلس أمناء جامعة عمان الأهلية  وأعضاء المجلس 
ورئيس هيئة المديرين وأعضاء الهيئة 
ورئيس الجامعة 
وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية 
وطلبة الجامعة 
بأسمى آيات التهاني والتبريكات من
حضرة صاحبة الجلالة الهاشمية الملكة رانيا العبدالله المعظمة
بمناسبة عيد ميلادها المبارك
سائلين الله العلي القدير أن يمُنّ عليها بدوام الصحة والعافية، وأن يبارك مسيرتها الحافلة بالعطاء والإنجاز، داعين الله عزّ وجل أن يحفظ جلالتهـــا 
ويُديمها ذخراً وسنداً لهذا الوطن 
في ظــل
حضــرة صاحب الجلالة الهاشمية الملــك عبدالله الثاني ابن الحسيــن المعظم 
وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني المعظم 
 حفظـــهما الله ورعاهما

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