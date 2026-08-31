بيع صقر أبيض نادر بمبلغ قياسي في معرض بالإمارات

خبرني - شهد معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية رقما قياسيا حيث تم بيع صقر أبيض من نوع فرخ "قرموشة بيور ألترا وايت" بـ 1.5 مليون درهم إماراتي، ما يعادل أكثر من 400 ألف دولار أمريكي.

وبهذا أصبح هذا الصقر هو الأغلى في مزادات النسخة الحالية من المعرض.

وتعود ملكية الصقر لمزرعة "مارك موقلتش" في الولايات المتحدة الأمريكية، ويتميز بلونه الأبيض النقي وندرته ومواصفاته البدنية والجمالية اللافتة، ويبلغ وزن الصقر فرخ قرموشة بيور ألترا وايت 1000 جرام، فيما يصل طوله إلى 16.5 إنش وعرضه إلى 16.5 إنش .



المواصفات الجسدية: يزن 1 كيلوغرام (1000 غرام)، ويبلغ طوله وعرضه 16.5 بوصة (حوالي 42 سم).

الخصائص الفريدة: يتميز بلونه الأبيض النقي النادر جدا، وقدراته البدنية والجمالية الاستثنائية.

يذكر أن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية (ADIHEX) هو أكبر حدث من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويُقام سنويا في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

الدورة 2026: تُقام من 28 أغسطس الجاري إلى 6 سبتمبر المقبل.

الموقع: مركز أدنيك أبوظبي للمعارض.

الراعي الرسمي: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

الأهمية: يُعد منصة عالمية تجمع عشاق الصيد والفروسية، وتواصلا تجاريا وترويجا للتراث.

جدير بالذكر أن منتدى "يوم الصقر" الدولي سيعقد في 1 سبتمبر ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك بمنطقة الشرق الأقصى الروسي. وكانت مؤسسة "روس كونغرس" قد أعلنت في منتصف أغسطس أن المنتدى سيناقش التعاون الدولي في مجال حماية الطيور النادرة، واستخدام التقنيات المتقدمة لدراستها، بالإضافة إلى إعادة تأهيل الصقور والحبارى.