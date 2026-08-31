تواصل أنشطة

خبرني - تتواصل في محافظات الكرك والطفيلة ومعان أنشطة المرحلة الثانية من برنامج بناء القدرات ضمن مشروع "بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الأردن من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في القطاع الزراعي" (BRCCJ) الذي تنفذه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بالتعاون مع FAL للاستشارات والخدمات الإدارية (Advance Consulting) لدعم المجتمعات المحلية وتعزيز قدرتها على التكيف مع آثار تغير المناخ، مع التركيز على تحسين كفاءة استخدام المياه في القطاع الزراعي.



وتضم التدريبات ممثلين عن الجمعيات التعاونية الزراعية ومنظمات المجتمع المدني، بهدف تعزيز معارفهم ومهاراتهم العملية في مجالات مرتبطة بالزراعة المستدامة والتكيف مع تغير المناخ، بما في ذلك الزراعة الذكية مناخيًا، والإدارة المستدامة للمياه، وتقنيات الري الحديث، والتسميد من خلال الري، والزراعة المائية، وإدارة المحاصيل، والإدارة المتكاملة للآفات.



ويجمع البرنامج بين التدريب النظري والتطبيقات العملية والزيارات الميدانية، بما يتيح للمشاركين التعرف بصورة مباشرة على الممارسات والتقنيات الزراعية الذكية مناخيًا وتطبيقها، إلى جانب تعزيز قدرتهم على نقل المعارف والخبرات إلى مجتمعاتهم المحلية والمساهمة في توسيع نطاق تبني الممارسات الزراعية المستدامة.



ويهدف مشروع بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الأردن من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في القطاع الزراعي BRCCJ إلى تعزيز قدرة الأردن على مواجهة آثار تغير المناخ، ولا سيما شح المياه وتزايد الضغوط على الموارد المائية والزراعية، من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في القطاع الزراعي ودعم المجتمعات المحلية في تبني ممارسات وحلول أكثر قدرة على التكيف والصمود.



ويُنفذ المشروع الممول من صندوق المناخ الآخضر والمنضوي تحت رؤية التحديث الاقتصادي في أربع محافظات ضمن حوض البحر الميت، هي مادبا والكرك والطفيلة ومعان، وهي مناطق معرضة بشكل خاص لتأثيرات تغير المناخ وشح المياه.